Hơn 52 triệu đồng giúp gia đình có cháu mắc bệnh máu khó đông ở An Giang

Các nhà hảo tâm tặng quà cho gia đình ông Võ Thành Nguyên.

Chương trình do Công ty cổ phần Quảng cáo Nhất (TP.HCM) phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình An Giang và UBND xã An Biên tổ chức.

Vợ chồng ông Nguyên tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn gắng gượng mưu sinh, chăm sóc 4 người cháu nhỏ. Trong đó, cháu út mắc bệnh máu khó đông, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị.

Hằng đêm, ông Nguyên đi giao bún cho các sạp, quán ăn gần nhà. Ban ngày, ông nhận bất cứ công việc gì có thể làm để kiếm thêm thu nhập. Vợ ông thường xuyên đau ốm, phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc các cháu.

Số tiền hỗ trợ cùng các phần quà như tivi, bếp gas, xe đạp và nhu yếu phẩm sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị bệnh, chăm lo việc học của các cháu và ổn định cuộc sống.