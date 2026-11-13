Hơn 52.000 trí thức, Vĩnh Long cần làm gì để tạo đột phá?

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long Ngô Văn Tán phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ngày 13/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò trí thức trong đột phá phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long Ngô Văn Tán nhấn mạnh, hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học trao đổi, đánh giá thực trạng, nhận diện những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Vĩnh Long.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức.

Đối với Vĩnh Long, sau hợp nhất, không gian và tiềm năng phát triển được mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về mô hình tăng trưởng, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị. Do đó, vấn đề quan trọng không chỉ là xây dựng đội ngũ trí thức đông về số lượng mà còn phải có cơ chế tập hợp, trọng dụng, phát huy đúng năng lực chuyên môn, gắn hoạt động nghiên cứu với những nhiệm vụ phát triển cụ thể của tỉnh.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Phạm Văn Cường cho rằng, phát huy vai trò của trí thức trong tư vấn, phản biện xã hội không chỉ nhằm nâng cao chất lượng của từng cuộc phản biện, mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách phát triển.

Bên cạnh đó, việc huy động trí thức tham gia tư vấn, phản biện xã hội còn có ý nghĩa kết nối tri thức chuyên môn với thực tiễn đời sống nhân dân. Những vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ thường có tính chuyên ngành cao, đòi hỏi phải được xem xét từ nhiều góc độ, không chỉ về mặt kỹ thuật, kinh tế mà còn về pháp lý, xã hội, môi trường, đạo đức, quyền lợi của người dân và khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng khác nhau.

Sự tham gia của đội ngũ trí thức giúp thực hiện tốt hơn vai trò phản biện độc lập, khách quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; đồng thời giúp chuyển tải những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thành các kiến nghị cụ thể, có căn cứ và tính thuyết phục đối với cơ quan chủ trì xây dựng chính sách.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng, nhận diện những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức; góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Chủ trì hội thảo. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cơ chế tập hợp, kết nối và phát huy đội ngũ trí thức; nâng cao vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong việc tạo môi trường để trí thức đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của địa phương; đồng thời cần chuyển mạnh từ khuyến khích đóng góp tự nguyện sang cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng nghiên cứu, tư vấn, phản biện và sử dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút trí thức trẻ, trí thức nữ, chuyên gia có trình độ cao; tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với ứng dụng, chuyển giao công nghệ và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Liên hiệp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trở thành cầu nối tin cậy giữa đội ngũ trí thức với cấp ủy, chính quyền.

Tỉnh Vĩnh Long có hơn 52.000 người có trình độ đại học trở lên, gồm hơn 6.600 thạc sĩ, 534 tiến sĩ và 70 giáo sư, phó giáo sư. Đội ngũ trí thức trong lĩnh vực khoa giáo, nhất là các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tài nguyên môi trường không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng; là lực lượng đông đảo, chiếm khoảng 70 - 80% tổng số trí thức toàn tỉnh. Đây là nguồn lực trí tuệ quan trọng để tỉnh khai thác tiềm năng, lợi thế, giải quyết những vấn đề thực tiễn và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.