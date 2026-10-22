Hơn 518 tỷ đồng đầu tư cải tạo đường Nguyễn Phước Chu - Tạ Quang Bửu

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 2,27km, điểm đầu tại vị trí cuối đường Nguyễn Phước Chu hiện trạng, điểm cuối khớp nối vào nút giao đường tránh nam Hải Vân. Tuyến đường được đầu tư theo cấp đường chính đô thị, vận tốc thiết kế 60km/h, mở rộng lên 6 làn xe với nền đường rộng 30m. Diện tích sử dụng đất khoảng 8,9ha.

Các hạng mục đầu tư còn bao gồm cải tạo nút giao, mở rộng đường ngang đường sắt, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.