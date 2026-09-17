Hơn 513.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân

Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công được xác định là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số vốn đầu tư công giải ngân từ đầu năm đến ngày 27/8 đạt 508.472 tỷ đồng. Trong tuần từ 27/8 đến 3/9, số vốn giải ngân thêm đạt 4.832,7 tỷ đồng, nâng tổng số giải ngân lên 513.304,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ giải ngân tương ứng 50,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn ngân sách địa phương được tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 51,8%.

Trong khi một số bộ, địa phương có giá trị giải ngân lớn, vẫn còn 24 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân cả nước; 3 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ dưới 6% hoặc chưa giải ngân.

Tổng kế hoạch vốn năm 2026 vượt 1,04 triệu tỷ đồng. Các bộ, ngành, địa phương đã phân bổ chi tiết hơn 1 triệu tỷ đồng; còn khoảng 26.985 tỷ đồng, tương đương 2,6% kế hoạch Thủ tướng giao, chưa được phân bổ chi tiết.