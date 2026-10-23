Hơn 51.000 thanh niên được khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, tặng quà

Tại diễn đàn kết nối "Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước" tổ chức ngày 23/10, ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, các hoạt động chăm lo đời sống thanh niên công nhân, đồng hành với thanh niên khuyết tật, tôn vinh những hành động đẹp đến tạo thêm không gian rèn luyện thể chất… đã góp phần tạo nên môi trường để thanh niên phát triển toàn diện.

Trong đó, chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" tôn vinh 287 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, đồng thời chắp cánh cho 14 dự án khởi nghiệp, giúp các bạn tạo dựng sinh kế bền vững bằng chính đôi tay mình.

Ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đăng Hải

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" lan tỏa 188 tấm gương nhân ái, những hành động tử tế vì cộng đồng, lan tỏa thông điệp rằng sống đẹp không ở đâu xa mà bắt đầu từ những việc làm tử tế mỗi ngày.

Chương trình "Ngày hội Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực" góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân. Chương trình đã đi qua 18 tỉnh, thành trên cả nước với hơn 150.000 lượt người tham gia. Các Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: 51.500 thanh niên được khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và tặng quà; 360 gian hàng miễn phí, giảm giá; trao tặng hơn 1.000 suất quà…

Dự án "Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" sẽ hoàn thành 22 công trình trong năm 2026, mở rộng cơ hội rèn luyện thể chất, giao lưu và gắn kết thanh niên tại các địa phương.

"Tiếp năng lượng cho thanh niên, vì thế, không chỉ là hỗ trợ về vật chất hay tạo thêm động lực tinh thần, mà còn là khơi mở cơ hội, trao niềm tin, bồi đắp năng lực và đồng hành để người trẻ tự tin tiến bước bằng chính sức mạnh của mình", Bí thư Trung ương Đoàn nói.

Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng quà lưu niệm cho ông Saravoot Yoovidhy. Ảnh: Đăng Hải

Trong khuôn khổ diễn đàn, thanh niên đã cùng trao đổi về những hành trình vượt khó, lao động, lập nghiệp, sáng tạo và cống hiến. Các câu chuyện đến từ những người trẻ có hoàn cảnh, lĩnh vực hoạt động khác nhau, qua đó gợi mở những góc nhìn về nhu cầu của thanh niên cũng như trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc đồng hành.

Tham gia diễn đàn là các gương thanh niên tiêu biểu như anh Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025; chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa năm 2022, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025; chị Lê Thị Thắm, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023; anh Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2024; anh Cà Văn Minh, Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026; và chị Đặng Thị Kim Oanh, gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026.

Thanh niên Việt Nam cùng chia sẻ các câu chuyện truyền cảm hứng. Ảnh: Đăng Hải

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hành trình “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”. Ảnh: Đăng Hải

Qua đó, diễn đàn hướng tới việc nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ mà còn là chủ thể của quá trình phát triển. Những trải nghiệm thực tế của người trẻ là cơ sở để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn những khó khăn, nhu cầu và mong muốn của thanh niên, từ đó xây dựng các hình thức đồng hành phù hợp.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, giai đoạn 2026 - 2028 sẽ tiếp tục tập trung vào các hoạt động chăm lo đời sống thanh niên công nhân; đồng hành với thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật; tôn vinh những người trẻ sống tích cực, có trách nhiệm và đóng góp cho xã hội; đồng thời mở rộng không gian rèn luyện thể chất, tăng cường kết nối thanh niên với cộng đồng.