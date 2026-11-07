Hơn 500kg chả giò chứa hàn the được ngăn chặn trước khi lên mâm cơm

Ngày 7/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Đông vừa phối hợp với Trạm Y tế phường Hà Đông phát hiện hơn 571kg chả giò chứa hàn the tại một cơ sở kinh doanh.

Cụ thể, Công an phường Hà Đông phối hợp với Trạm Y tế phường Hà Đông đã tiến hành kiểm tra tại 2 cơ sở của chị P.T.T (SN 1993) và bà P.T.H (SN 1970), đều kinh doanh giò chả tại chợ Xanh - Văn Quán, phường Hà Đông, do có dấu hiệu tiêu thụ sản phẩm không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 571kg chả giò chứa hàn the.

Qua xét nghiệm nhanh, các mẫu giò lợn tại 2 cơ sở trên đều cho kết quả dương tính với hàn the.

Tiếp tục xác minh nguồn gốc số thực phẩm trên, Công an phường xác định số giò chả trên do hộ kinh doanh Đ.V.H (sinh năm 1979, trú tại xã Dân Hòa, TP Hà Nội) sản xuất. Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở.

Tại cơ sở, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 kg bột màu trắng đựng trong bao và 11 kg bột màu trắng đựng trong xô, nghi là hàn the; đồng thời tạm giữ 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn, 51 kg chả cốm cùng các dụng cụ sản xuất.

Tổng khối lượng thành phẩm bị tạm giữ là 571 kg. Kết quả kiểm nghiệm ngày 13/10/2026 của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định các mẫu giò lợn, chả lợn và chả cốm tại cơ sở đều chứa hàn the.

Theo thông tin do đơn vị cung cấp, cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 03/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.