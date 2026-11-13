Hơn 500 vệt dầu loang đe dọa hệ sinh thái biển Vùng Vịnh

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn số liệu từ truyền thông khu vực và các tổ chức theo dõi hàng hải và môi trường cho biết, có ít nhất 540 vệt dầu loang kể từ ngày 28/2/2026, ảnh hưởng đến khoảng 20.000 km² mặt biển khu vực. Hơn 130 tàu thuyền đã bị tấn công trong khu vực kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tình trạng ô nhiễm đã ảnh hưởng đến các điểm du lịch ven biển Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Một số bãi biển tại Ras Al-Khaimah, Umm Al-Quwain và Sharjah phải đóng cửa sau sự cố tràn dầu từ tàu chở dầu Gem 2 bị thiết bị bay không người lái tấn công hồi đầu tháng 10. Đến ngày 9/11, bãi biển Al-Luluyah tại Khor Fakkan tiếp tục phải đóng cửa do phát hiện dầu ngoài khơi.

Một trường hợp điển hình khác là tàu chở dầu Caroline Bezengi mắc cạn gần khu bảo tồn thiên nhiên ở bờ biển phía Nam Oman sau vụ tấn công hồi tháng 6. Con tàu tạo ra vệt dầu loang dài hơn 300 km, trong khi khoảng 650.000 thùng dầu vẫn còn trên tàu.

Đáng lo ngại hơn, dầu tràn có thể gây tổn hại kéo dài cho rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn, vốn đóng vai trò quan trọng đối với đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), ít nhất 35 loài cá, cá đuối và cá mập tại Vịnh Péc-xích và Biển Arập thuộc nhóm nguy cấp hoặc dễ bị tổn thương.

Thiệt hại cũng lan rộng sang ngành du lịch, lĩnh vực đóng góp hơn 130 tỷ USD cho các nền kinh tế Vùng Vịnh trong năm 2025. Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới ước tính khu vực thất thu khoảng 600 triệu USD mỗi ngày từ hoạt động du lịch chỉ một tháng sau khi chiến tranh bùng phát.

Theo các chuyên gia, những sự cố về dầu tràn như trên cho thấy hậu quả môi trường của chiến tranh có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, ngay cả khi xung đột chấm dứt.