Hơn 500 vận động viên hưởng ứng chương trình đi bộ UPRACE 2026

(ĐTO) Chiều ngày 11-10, tại Khu du lịch biển Tân Thành, UBND xã Gò Công Đông - Gia Thuận phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chương trình đi bộ UpRace 2026 với chủ đề “Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”, nhằm góp phần gây quỹ trao tặng 8.000 suất học bổng cho học sinh vùng biên cương, hải đảo.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu; cùng đại diện lãnh đạo địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và đông đảo học sinh.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa cùng các vận động viên tham gia đi bộ hưởng ứng Chương trình đi bộ UpRace 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Mỹ Hoa chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động chạy bộ cộng đồng, khuyến khích mọi người rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần đoàn kết và chung tay thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ học sinh vùng biên cương, hải đảo có thêm điều kiện học tập.

Sau lễ phát động, hơn 500 vận động viên đã tham gia đi bộ hưởng ứng với cự ly 4 km trên tuyến đê biển Gò Công, thể hiện tinh thần rèn luyện sức khỏe và lan tỏa thông điệp nhân ái đến cộng đồng.

Vận động viên tham gia đi bộ hưởng ứng trên tuyến đê biển Gò Công.

UpRace 2026 là sự kiện chạy bộ cộng đồng miễn phí, được tổ chức trên nền tảng ứng dụng UpRace. Người tham gia có thể chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm và cự ly phù hợp; thành tích được ghi nhận thông qua ứng dụng UpRace hoặc thiết bị thể thao có liên kết.

Điểm nổi bật của chương trình là kết quả vận động được quy đổi thành nguồn kinh phí đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện. Mỗi ki-lô-mét hợp lệ góp phần gây quỹ thực hiện mục tiêu trao tặng 8.000 suất học bổng cho học sinh vùng biên cương, hải đảo.

Thông qua chương trình, xã Gò Công Đông tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời phát huy truyền thống "tương thân tương ái", chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ và hướng về các địa bàn biên giới, hải đảo của Tổ quốc.