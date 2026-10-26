Hơn 500 vận động viên Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Tham dự lễ xuất quân có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện các sở, ban, ngành, huấn luyện viên và vận động viên.

Đây là sự kiện nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trước khi lên đường làm nhiệm vụ đồng thời, tổ chức giao chỉ tiêu và ký cam kết phấn đấu giành thành tích cao tại đại hội.

Tại buổi lễ, đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đăng ký chỉ tiêu Huy chương Vàng và thực hiện ký cam kết, thể hiện tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo của thể thao thành phố.

Đoàn Thể thao Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với hơn 520 vận động viên tranh tài ở 39/48 môn thi đấu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Đoàn Thể thao Đà Nẵng phát huy tinh thần đoàn kết, tuân thủ kỷ luật, đề cao tinh thần trung thực và cao thượng để đạt thành tích cao tại đại hội.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện cần xây dựng phương án, chiến thuật phù hợp, phát huy thế mạnh của từng môn và từng vận động viên, mỗi vận động viên nỗ lực trong từng trận đấu, từng cuộc tranh tài, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất, đóng góp vào kết quả chung của đoàn. Các thành viên phải chấp hành nghiêm điều lệ Đại hội, quy định chuyên môn và kỷ luật, thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, trọng tài và các đoàn bạn, tuyệt đối không sử dụng doping, chất cấm hoặc thực hiện hành vi gian lận.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm tốt điều kiện thi đấu, hậu cần, y tế, dinh dưỡng và phục hồi thể lực.

Đồng thời, thông qua kết quả thi đấu tại đại hội, ngành thể thao thành phố cần đánh giá thực chất chất lượng đào tạo, huấn luyện, công tác phát hiện và bồi dưỡng tài năng, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc, rút ra bài học kinh nghiệm và xây dựng lực lượng kế cận. Thành tích tại đại hội cần trở thành động lực thúc đẩy thể thao Đà Nẵng phát triển bền vững, từng bước khẳng định vị thế, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm thể thao của khu vực và chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030 với tư cách địa phương đăng cai.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao cờ xuất quân cho Đoàn Thể thao Đà Nẵng thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tài năng và huy động nguồn lực xã hội để phát triển thể thao thành tích cao.

Trong khuôn khổ chương trình, thành phố tuyên dương, khen thưởng 3 cá nhân môn đua thuyền Rowing đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tổ chức tại Nhật Bản, bao gồm: Huấn luyện viên Tống Hữu Dũng, vận động viên Phạm Thị Huệ và vận động viên Dư Thị Bông.

Các vận động viên Đà Nẵng xuất sắc đóng góp 2 Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại đấu trường này.

Dịp này, Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ Đoàn Thể thao Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 1/11 đến 11/12 tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước tranh tài 973 bộ huy chương của 48 môn (63 phân môn).

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là dịp để thể thao Đà Nẵng khẳng định chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, năng lực thi đấu và vị thế trong thể thao thành tích cao cả nước. Đoàn Thể thao Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với hơn 520 vận động viên tranh tài ở 39/48 môn thi đấu. Thành phố hướng đến mục tiêu giành 37 đến 46 Huy chương Vàng, nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu đại hội.