Hơn 500 thiếu nhi xã Diên Thọ vui “Đêm hội trăng rằm”

Tối 22-9, tại Trường Mầm non Diên Thọ, UBND xã Diên Thọ tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026 và hội thi trình diễn lồng đèn. Chương trình thu hút hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn xã tham gia.

Lãnh đạo UBND xã trao quà cho thiếu nhi.

Tiết mục "Vui đêm Trung thu" của thiếu nhi đến từ Trường Mầm non Diên Thọ.

Các thiếu nhi chăm chú xem các tiết mục biểu diễn.

Tại chương trình, các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, múa lân do thiếu nhi các thôn và Trường Mầm non Diên Thọ biểu diễn.

Dịp này, Ban tổ chức trao gần 70 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội; 500 suất quà Trung thu cho các em tham gia chương trình. Ban tổ chức cũng trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội tham gia hội thi trình diễn lồng đèn.

Đơn vị tài trợ ủng hộ chương trình.

Một lồng đèn đạt giải trong hội thi trình diễn lồng đèn.

Chương trình thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

MÃ PHƯƠNG