Hơn 500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vui Đêm hội trăng rằm

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài trao học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng hơn 500 em thiếu nhi từ 6 đến 16 tuổi thuộc 19 trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội, trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu mang đậm không khí Trung thu như hành trình cùng chú Cuội “Vui hội Trăng rằm”, thưởng thức múa lân và các tiết mục văn nghệ…

Tiết mục múa rồng thu hút sự chú ý, cổ vũ của đông đảo thiếu nhi.

Trong phần phá cỗ Trung thu, Ban tổ chức chuẩn bị mâm cỗ với bánh, kẹo, sữa… và trao tặng mỗi em một phần quà Trung thu. Bên cạnh đó, 70 suất học bổng (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cũng được trao cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố Huế cho biết, chương trình “Đêm hội trăng rằm” không chỉ tạo sân chơi cho thiếu nhi mà còn thể hiện sự quan tâm, chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, an toàn, ấm áp. Đồng thời, lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào tương lai đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.