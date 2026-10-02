Hơn 500 thí sinh tranh tài tại hội thi làm bánh

Hội thi tay nghề thanh niên TPHCM 2026 với chủ đề “Tinh hoa nghệ thuật làm bánh” khai mạc sáng 2-10.

Các món bánh được giới thiệu tại hội thi. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Hội thi do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM (YES Center) tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2026), chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố (15-10-1982 – 15-10-2026).

Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc hội thi, sáng 2-10. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Hội thi thu hút hơn 500 thí sinh tham gia ở 2 bảng. Bảng A dành cho thí sinh là thanh niên, sinh viên, học sinh đang học nghề, thí sinh tự do có kiến thức và đam mê với lĩnh vực làm bánh. Bảng B dành cho thí sinh là đầu bếp đang làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp kinh doanh về bánh.

Tại vòng sơ kết, trong thời gian 45 phút, các thí sinh thi trực tuyến về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn. Ban tổ chức chọn ra 30 thí sinh vào vòng chung kết.

Các thí sinh thi trắc nghiệm kiến thức tại hội thi. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 10-10. Ban tổ chức sẽ trao 11 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc.