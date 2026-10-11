Hơn 500 thí sinh thi vẽ tranh về "Ngôi nhà chung của tuổi thơ"
Ngày 11-10, Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa - Ngôi nhà chung của tuổi thơ” năm 2026.
Cuộc thi thu hút hơn 500 thí sinh là học viên các lớp vẽ, thiếu nhi sinh hoạt tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh và các thiếu niên, nhi đồng từ 6 đến 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. Với chất liệu màu tự chọn (màu nước, màu sáp, sơn dầu, bút dạ màu...), các thí sinh thực hiện vẽ và hoàn thành bức tranh trên khổ giấy A3 trong vòng 150 phút; nội dung tranh xoay quanh chủ đề chính về Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh, các hoạt động học tập, sinh hoạt tại cung, hoặc vẽ về ngôi nhà chung mơ ước tuổi thơ của em...
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 10 giải A, 18 giải B, 24 giải C cho các bức tranh xuất sắc nhất cuộc thi. Cuộc thi nhằm chào mừng kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh (13-10-2025 - 13-10-2026), 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026), hướng đến chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Đồng thời, tạo sân chơi cho thiếu nhi, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của các em đến phụ huynh học sinh và cộng đồng; khuyến khích tinh thần sáng tạo, phát triển năng khiếu nghệ thuật, khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua hoạt động vẽ tranh.
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi nhận:
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/goc-anh/202610/hon-500-thi-sinh-thi-ve-tranh-ve-ngoi-nha-chung-cua-tuoi-tho-4ac0590/