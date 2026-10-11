Hơn 500 thí sinh thi vẽ tranh về "Ngôi nhà chung của tuổi thơ"

Ngày 11-10, Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa - Ngôi nhà chung của tuổi thơ” năm 2026.

Lần đầu được tổ chức, cuộc thi thu hút hơn 500 thí sinh tham gia.

Cuộc thi thu hút hơn 500 thí sinh là học viên các lớp vẽ, thiếu nhi sinh hoạt tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh và các thiếu niên, nhi đồng từ 6 đến 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. Với chất liệu màu tự chọn (màu nước, màu sáp, sơn dầu, bút dạ màu...), các thí sinh thực hiện vẽ và hoàn thành bức tranh trên khổ giấy A3 trong vòng 150 phút; nội dung tranh xoay quanh chủ đề chính về Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh, các hoạt động học tập, sinh hoạt tại cung, hoặc vẽ về ngôi nhà chung mơ ước tuổi thơ của em...

Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng Nhà Vui và Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Khánh Hòa trao hỗ trợ 20 triệu đồng tổ chức cuộc thi.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 10 giải A, 18 giải B, 24 giải C cho các bức tranh xuất sắc nhất cuộc thi. Cuộc thi nhằm chào mừng kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh (13-10-2025 - 13-10-2026), 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026), hướng đến chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Đồng thời, tạo sân chơi cho thiếu nhi, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của các em đến phụ huynh học sinh và cộng đồng; khuyến khích tinh thần sáng tạo, phát triển năng khiếu nghệ thuật, khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua hoạt động vẽ tranh.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi nhận:

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh phát biểu khai mạc cuộc thi.

Các thí sinh bắt đầu thi, thời gian trong 150 phút.

Tập trung cao độ trong từng nét vẽ.

Các thí sinh được tự do lựa chọn chất liệu màu để vẽ với chủ đề do Ban tổ chức đưa ra.

Ban tổ chức và Ban giám khảo lựa chọn những bức tranh xuất sắc nhất để trao giải.

Một tác phẩm dự thi của thí sinh.

Một tác phẩm đạt giải A tại cuộc thi.

Ban tổ chức trao giải A cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải B cho các thí sinh.

Trao thưởng cho các thí sinh đạt giải C.

Khen thưởng các thí sinh, giáo viên tham gia vẽ bức tranh khổ lớn về Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

Các phụ huynh, thiếu nhi xem trưng bày các bức tranh đạt giải A.