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Ngay sau thời điểm chính thức mở cấp lúc 00h00 ngày 23/11/2026, ba đuôi tên miền quốc gia Việt Nam mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn đã ghi nhận 522 tên miền được đăng ký thành công chỉ trong 60 phút đầu tiên, theo thông tin từ Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong đó riêng nhóm tên miền .ap.vn ghi nhận hơn 400 tên miền, cho thấy sức hút đáng chú ý của nhóm tên miền hướng tới lĩnh vực ứng dụng, phần mềm và công nghệ.

Đáng chú ý, không chỉ được đăng ký, nhiều tên miền đã nhanh chóng được đưa vào khai thác, sử dụng thực tế, với các website hoạt động ngay sau khi được cấp như ghub.ap.vn, nhato.ap.vn, thocu.ap.vn.

Điều này cho thấy hiệu quả của việc phát triển tài nguyên Internet gắn với nhu cầu sử dụng, từ cấp phát tên miền đến hình thành các địa chỉ hiện diện trực tuyến, phục vụ hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin và dịch vụ số.

Kết quả này không chỉ phản ánh sự quan tâm của thị trường mà còn cho thấy sự sẵn sàng của hạ tầng tài nguyên Internet quốc gia, bảo đảm các không gian tên miền mới được khai thác an toàn, hiệu quả ngay từ thời điểm đầu tiên.

Theo Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN ngày 25/12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ba đuôi tên miền cấp 2 dùng chung mới dưới “.vn” được bổ sung gồm .ad.vn, .on.vn và .ap.vn, đáp ứng nhu cầu sử dụng tên miền trong các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và công nghệ số.

.ad.vn (Advertising) - Khẳng định dấu ấn thương hiệu, phù hợp với doanh nghiệp quảng cáo, truyền thông, marketing, nhà sáng tạo nội dung và các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu. Tên miền .ad.vn giúp tạo dựng địa chỉ trực tuyến chuyên nghiệp, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm sáng tạo và tăng khả năng nhận diện thương hiệu.

.on.vn (Online) - Kết nối kinh doanh trực tuyến, hướng tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng trực tuyến, nhà bán hàng thương mại điện tử và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên Internet. Tên miền .on.vn giúp các chủ thể xây dựng kênh kinh doanh riêng, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và phát triển hoạt động thương mại trên môi trường số.

.ap.vn (Application) - Khơi nguồn sáng tạo công nghệ, phù hợp với cộng đồng lập trình viên, nhà phát triển ứng dụng, doanh nghiệp phần mềm, startup công nghệ và các tổ chức, cá nhân phát triển sản phẩm số. Tên miền .ap.vn góp phần định danh các ứng dụng, nền tảng công nghệ, sản phẩm AI và giải pháp số, hỗ trợ giới thiệu sản phẩm và tiếp cận thị trường.

Việc đưa vào khai thác ba không gian tên miền mới là bước cụ thể hóa định hướng phát triển tài nguyên Internet quốc gia, mở rộng khả năng định danh trên môi trường số, đáp ứng nhu cầu của các mô hình kinh doanh, dịch vụ và công nghệ mới.

Đồng thời, việc phát triển tài nguyên tên miền gắn với nhu cầu và hiệu quả sử dụng thực tế góp phần nâng cao giá trị khai thác tên miền quốc gia “.vn”, thúc đẩy các chủ thể xây dựng website, ứng dụng và dịch vụ số, phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Từ ngày 23/11/2026, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể đăng ký ba đuôi tên miền mới thông qua hệ thống các Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”. Người dùng có thể truy cập website của Nhà đăng ký, kiểm tra khả năng đăng ký tên miền mong muốn và hoàn thiện thủ tục trực tuyến theo hướng dẫn.