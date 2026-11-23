Ngày 23/11, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết nhiều tên miền ngắn gọn, dễ nhớ, có giá trị nhận diện cao đã được đăng ký ngay trong giờ đầu tiên.

Tiêu biểu có ai.ap.vn, vr.ap.vn, pc.ap.vn, vn.ap.vn trong lĩnh vực công nghệ; shop.on.vn, play.on.vn, auto.on.vn trong kinh doanh trực tuyến; bds.ad.vn, spa.ad.vn, event.ad.vn trong quảng cáo và truyền thông.

Đáng chú ý, một số tên miền đã nhanh chóng được đưa vào sử dụng với các website hoạt động ngay sau khi được cấp như ghub.ap.vn, nhato.ap.vn và thocu.ap.vn. Điều này cho thấy nhu cầu khai thác thực tế đối với các không gian tên miền mới, thay vì chỉ đăng ký để giữ chỗ.

Ba đuôi tên miền quốc gia mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn mở rộng lựa chọn hiện diện trực tuyến. Ảnh: VNNIC.

Để bảo đảm mở cấp an toàn, thông suốt, VNNIC đã chuẩn bị đồng bộ hạ tầng DNS quốc gia, hệ thống tiếp nhận đăng ký tên miền (SRS-EPP), năng lực xử lý lượng lớn yêu cầu đồng thời và các phương án dự phòng. Hệ thống DNSSEC cũng được triển khai cho cả 3 đuôi tên miền mới.

VNNIC đồng thời phối hợp cập nhật các không gian tên miền vào Public Suffix List (PSL), giúp nền tảng và nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước, quốc tế nhận diện chính xác tên miền mới, tạo điều kiện triển khai website, email, DNS Hosting và chứng thư số TLS/SSL.

Theo VNNIC, dù tiếp nhận lượng lớn yêu cầu ngay trong những phút đầu tiên, hệ thống vẫn vận hành ổn định, phản hồi nhanh, bảo đảm quá trình đăng ký và cấp phát tên miền thông suốt.

3 không gian hiện diện trực tuyến mới

Theo Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN ngày 25/12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, 3 đuôi tên miền cấp 2 dùng chung mới dưới “.vn” được bổ sung để đáp ứng nhu cầu định danh trong các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và công nghệ số.

Cụ thể, .ad.vn (Advertising) là tên miền hướng tới khẳng định dấu ấn thương hiệu, phù hợp với doanh nghiệp quảng cáo, truyền thông, marketing, nhà sáng tạo nội dung và các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu. Tên miền .ad.vn giúp tạo dựng địa chỉ trực tuyến chuyên nghiệp, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm sáng tạo và tăng khả năng nhận diện thương hiệu.

.on.vn (Online) nhằm kết nối kinh doanh trực tuyến. Tên miền này hướng tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng trực tuyến, nhà bán hàng thương mại điện tử và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên Internet.

Tên miền .on.vn giúp các chủ thể xây dựng kênh kinh doanh riêng, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và phát triển hoạt động thương mại trên môi trường số.

.ap.vn (Application) là tên miền hướng tới khơi nguồn sáng tạo công nghệ: Phù hợp với cộng đồng lập trình viên, nhà phát triển ứng dụng, doanh nghiệp phần mềm, startup công nghệ và các tổ chức, cá nhân phát triển sản phẩm số.

Tên miền .ap.vn góp phần định danh các ứng dụng, nền tảng công nghệ, sản phẩm AI và giải pháp số, hỗ trợ giới thiệu sản phẩm và tiếp cận thị trường.

Việc đưa 3 không gian tên miền mới vào khai thác mở rộng lựa chọn địa chỉ trực tuyến cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển website, ứng dụng và dịch vụ số.

Mức phí, lệ phí đối với 3a không gian tên miền mới: .ad.vn: Lệ phí đăng ký 50.000 đồng/lần; phí duy trì 100.000 đồng/năm. .on.vn: Lệ phí đăng ký 100.000 đồng/lần; phí duy trì 250.000 đồng/năm. .ap.vn: Lệ phí đăng ký 10.000 đồng/lần; phí duy trì 20.000 đồng/năm. Theo thông tư số 149/2026/TT-BTC ngày 08/10/2026 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 23/11/2026.