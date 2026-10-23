Hơn 500 người tham gia Ngày hội hiến máu tại Yên Sơn

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, người dân đến Hội trường Nhà văn hóa xã Yên Sơn khám sáng lọc để hiến máu.

Ngay sau lễ phát động, hơn 500 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân các xã Yên Sơn, Xuân Vân, Nhữ Khê, Lực Hành, Kiến Thiết, Hùng Lợi, Trung Sơn, đăng ký tham gia hiến máu. Các tình nguyện viên được cán bộ y tế hướng dẫn, tư vấn, khám và thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu, bảo đảm an toàn cho người hiến. Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận khoảng 290 đơn vị máu.

Số máu tiếp nhận được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang quản lý, bảo quản và sử dụng theo đúng quy định, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND xã Yên Sơn động viên mọi người tham gia hiến máu tại Ngày Hội.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”, Ngày hội không chỉ bổ sung nguồn máu cho công tác cấp cứu, điều trị mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).