Hơn 500 người bị thương do bão Champi ở Trung Quốc

Cơ quan Khí tượng Đài Loan cho biết bão đang suy yếu nhưng sức gió giật vẫn khoảng 120 km/h gần tâm bão.

Tâm bão chuyển hướng về phía Nam vào khoảng nửa đêm 23/10, bám sát bờ biển Nghi Lan trước khi tạo thành một vòng cung hiếm thấy ngoài khơi và di chuyển về phía Bắc. Gió giật đã từng lên đến mức 227 km/h ở một số khu vực ven biển, làm đổ các đường dây điện và thổi tốc mái nhà.

Cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực của Đài Loan. Chính quyền địa phương ghi nhận gần 2.200 cây đổ và hơn 700 tòa nhà bị hư hại, hơn 288.000 hộ gia đình mất điện tạm thời. Chính quyền tại nhiều khu vực phía Bắc và trung tâm Đài Loan đã tuyên bố đóng cửa văn phòng và trường học ngày thứ hai liên tiếp.

R.G