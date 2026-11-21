Chiều 21-11, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Khánh Hòa phối hợp tổ chức chương trình đồng diễn dân vũ với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Tham dự chương trình có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc cùng hơn 500 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, trong những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là phong trào dân vũ trở thành hoạt động được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ yêu thích, tích cực hưởng ứng. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, dân vũ còn tạo sân chơi bổ ích, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối hội viên, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực. Qua hoạt động đồng diễn dân vũ, Hội LHPN tỉnh mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào dân vũ trong các cấp hội; khuyến khích mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ lựa chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực, góp phần vun đắp gia đình hạnh phúc và cộng đồng văn minh. Đây cũng là hình thức sinh hoạt thiết thực để tổ chức hội tập hợp, thu hút hội viên, đưa hoạt động hội ngày càng gần gũi với đời sống phụ nữ.

Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc chương trình.

Tiết mục khai hội trống do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa biểu diễn.

Tại chương trình, hơn 500 cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng tham gia đồng diễn 4 bài dân vũ trên nền các ca khúc: Bài ca phụ nữ Việt Nam, Xinh tươi Việt Nam, Đến với con người Việt Nam tôi, Khánh Hòa chào ngày mới. Những bước nhảy khỏe khoắn, những nụ cười rạng rỡ và những đội hình đầy sắc màu đã tạo nên một bức tranh sinh động về người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Yêu nước, nhân ái, tự tin, năng động, sáng tạo, có khát vọng vươn lên và trách nhiệm với cộng đồng.

Tiết mục hát múa "Một vòng Việt Nam" mang đến không khí sôi động, giàu cảm xúc cho chương trình.

Cán bộ, hội viên phụ nữ đồng diễn tiết mục "Bài ca phụ nữ Việt Nam".

Bên cạnh đó, Hội LHPN các xã, phường trên địa bàn tỉnh, Hội Phụ nữ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Khánh Hòa cùng các ca sĩ đã biểu diễn nhiều tiết mục dân vũ, ca múa nhạc đặc sắc thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và bản sắc văn hóa các vùng miền như: Rừng xanh vang tiếng Ta Lư, Giấc mơ Chapi, Chiều lên bản Thượng, Tiếng trống Paranưng, Tình làng gốm, Phố biển Nha Trang, Đất phương Nam, Đất nước trọn niềm vui, Nối vòng tay lớn, Gửi tới quan họ, Yến sào Khánh Hòa - Hành trình vươn tới tương lai...

Chương trình góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy tình yêu văn hóa, niềm tự hào dân tộc; đồng thời, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ các địa phương, đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình:

Trong trang phục áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc và quân phục, phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tham gia biểu diễn dân vũ, tạo nên sắc màu đa dạng, đậm nét văn hóa tại chương trình.

Buổi đồng diễn có sự tham gia của phụ nữ các dân tộc thiểu số.

Tiết mục dân vũ "Rừng xanh vang tiếng Ta Lư" do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nha Trang biểu diễn.

Ca sĩ Phương Đài trình diễn tiết mục "Giấc mơ Chapi" và giao lưu với khán giả.

Tiết mục dân vũ "Chiều lên bản Thượng" do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh biểu diễn.

Các tiết mục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Các tiết mục ca múa nhạc mang đậm sắc màu văn hóa vùng miền, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam.

Biểu diễn làm gốm Chăm trong tiết mục "Tình làng gốm" do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Phước thực hiện.

Tiết mục dân vũ "Yến sào Khánh Hòa - Hành trình vươn tới tương lai" do Hội Phụ nữ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa biểu diễn.

Hội viên, phụ nữ trong sắc áo rực rỡ tham gia đồng diễn dân vũ.

Tiết mục dân vũ "Gửi tới quan họ" do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Khánh Hòa biểu diễn.

Chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách.

Tiết mục dân vũ "Đất phương Nam" do phụ nữ phường Nam Nha Trang biểu diễn.

Phụ nữ phường Bắc Nha Trang biểu diễn tiết mục “Nối vòng tay lớn” trong trang phục áo dài cờ đỏ sao vàng rực rỡ.

Những sắc màu rực rỡ tạo nên không khí sôi nổi tại buổi đồng diễn dân vũ.

Hội Phụ nữ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa cổ vũ cho các tiết mục.

Các đại biểu cùng đồng diễn với hội viên, phụ nữ.