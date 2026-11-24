Ngày 24/11, tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Huế), Học viện CSND phối hợp với Công an TP Huế và Đảng ủy, UBND phường Phong Thái tổ chức lễ bàn giao 534 học viên Khóa D51 đào tạo chính quy về thực hành chính trị - xã hội tại địa phương.

Theo đó, từ nay đến ngày 13/12/2026, 534 học viên khóa D51 sẽ thực hiện “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phong Thái, TP Huế.

Thiếu tướng Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện CSND trao máy vi tính tặng Công an TP Huế; Đảng ủy, UBND phường và Công an phường Phong Thái.

Các học viên sẽ cùng nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; nắm tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, trật tự trên địa bàn; phối hợp tham gia tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra, các học viên sẽ tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện các hoạt động lao động, giúp đỡ nhân dân; tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa; thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái phát biểu tại buổi lễ.

Hoạt động thực hành chính trị - xã hội tại phường Phong Thái, TP Huế sẽ giúp các học viên có điều kiện đối chiếu giữa lý luận với thực tiễn, góp phần rèn luyện và củng cố bản lĩnh chính trị, tích lũy thêm kinh nghiệm sống, kinh nghiệm giao tiếp xã hội, kinh nghiệm vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái cho biết, để đảm bảo cho đợt thực hành chính trị - xã hội của các học viên Khóa D51 diễn ra an toàn, hiệu quả và đạt chất lượng cao, Đảng ủy, UBND phường sẽ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt và phương tiện làm việc cho đoàn công tác cũng như các học viên.

Học viên Khóa D51, Học viện CSND sẽ thực hiện “ba cùng” tại địa bàn phường Phong Thái, TP Huế.

“Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa để học viên tiếp cận thực tế, cùng tham gia vào các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, các chiến dịch tình nguyện, tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ chuyển đổi số tại địa phương. Qua đó, giúp các học viên nhanh chóng hòa nhập, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nội dung thực hành mà Học viện đã đề ra”, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy phường Phong Thái nhấn mạnh.

Dịp này, Học viện CSND trao tặng 3 bộ máy vi tính cho Công an TP Huế; Đảng ủy, UBND phường Phong Thái; Công an phường Phong Thái và tặng quà cho trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.