Hơn 500 học sinh nghe tuyên truyền pháp luật an ninh học đường

Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Tại chương trình, đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai chuyên đề tuyên truyền "Lá chắn xanh". Đây là chương trình thiết thực nhằm khẳng định vai trò của thanh niên công an đồng hành cùng cơ sở giáo dục trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn.

Cùng đó, đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã truyền đạt kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng nhận diện và phòng ngừa rủi ro cho học sinh. Đồng thời, chương trình cũng giới thiệu mã QR kết nối "Lắng nghe - Đồng hành - Bảo vệ" nhằm tạo kênh thông tin nhanh chóng để học viên và nhà trường kịp thời phản ánh, tương tác với lực lượng chức năng về các vấn đề an ninh trật tự.

Đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tuyên truyền tại chương trình

Ngay sau nội dung tuyên truyền, Lễ kết nghĩa giữa Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh đã diễn ra trang trọng.

Mang thông điệp "Chung tay vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo", sự kiện đánh dấu bước phát triển gắn kết chặt chẽ giữa 2 cơ quan.

Các nội dung phối hợp hướng tới việc nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ đảm bảo an ninh học đường và tạo điều kiện thuận lợi nhất để hai đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh tham dự buổi tuyên truyền

Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh mà còn thể hiện sự chủ động, đổi mới của lực lượng công an Lạng Sơn trong công tác dân vận, góp phần củng cố môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn trên địa bàn.