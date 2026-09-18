Hơn 500 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Đông Á hiến máu tình nguyện

Sinh viên Trường Đại học Đông Á hiến máu tình nguyện. Ảnh: NGỌC HÀ

Đây cũng là ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 46 được tổ chức tại Trường Đại học Đông Á.

Trước đó, ngày hội hiến máu được tổ chức ngay trước lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, giảng viên, sinh viên nhà trường đã hiến 341 đơn vị máu.

Qua 46 lần tổ chức, ngày hội hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học Đông Á đã trở thành hoạt động cộng đồng được duy trì liên tục, thu hút sự hưởng ứng của nhiều thế hệ với 15.085 đơn vị máu được trao.

Những giọt máu được trao đi không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn nhân lên một giá trị đẹp trong đời sống giảng đường, giá trị của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.