Hơn 500 gian hàng quy tụ giải pháp cho nhà máy và công trình công nghệ cao

Chuỗi Triển lãm quốc tế Viet Industry - Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại sảnh 8, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC). (Ảnh: AN NGUYÊN)

Diễn ra từ ngày 16 đến 18/9 trên diện tích 10.000m², Viet Industry-Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 bước sang năm tổ chức thứ 5, đồng thời tăng cường các hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp và trao đổi chuyên môn gắn với nhu cầu thực tế của các dự án công nghiệp.

Các nhóm sản phẩm, công nghệ và giải pháp tại triển lãm bao phủ nhiều lĩnh vực trong chuỗi đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy, từ hạ tầng, xây dựng, vật liệu, kết cấu, cơ điện (MEP), điện - năng lượng, tự động hóa đến lạnh, điều hòa không khí, thông gió, phòng sạch, kiểm soát môi trường, logistics, bất động sản công nghiệp và các hệ thống phụ trợ.

Ngay trong sáng khai mạc, chuỗi sự kiện ghi nhận hơn 10.000 lượt khách check-in, cùng đại diện các nhà mua hàng, chủ đầu tư và tổng thầu. Sau lễ khai mạc, chương trình VIP Tour đưa đại biểu, lãnh đạo hiệp hội và doanh nghiệp trực tiếp khảo sát các khu trưng bày, gặp gỡ nhà cung cấp và tìm hiểu sản phẩm, công nghệ, giải pháp.

Cùng ngày, các chương trình Leadership Connect và Giao thương - Kết nối cung cầu được triển khai, mở đầu cho chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp và trao đổi chuyên môn xuyên suốt ba ngày triển lãm.

Bám sát nhu cầu đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy

Theo Ban Tổ chức, sự phát triển của các ngành điện tử, bán dẫn, dược phẩm, thực phẩm và trung tâm dữ liệu đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng và hệ thống kỹ thuật nhà máy. Các hệ thống kết cấu, điện-năng lượng, phòng sạch và tự động hóa ngày càng có sự liên kết chặt chẽ, đòi hỏi quá trình thiết kế, lựa chọn thiết bị và triển khai phải được phối hợp đồng bộ.

Cùng với đó, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp cũng không chỉ tập trung vào giá và thông số sản phẩm. Chủ đầu tư, tổng thầu và đơn vị tư vấn ngày càng quan tâm đến năng lực kỹ thuật, tiêu chuẩn, chứng chỉ, kinh nghiệm dự án, khả năng tư vấn, tiến độ cung ứng và dịch vụ sau bán hàng. Với các dự án công nghệ cao, khả năng phối hợp giữa các bên để đáp ứng yêu cầu thiết kế và điều kiện vận hành cũng trở thành yếu tố quan trọng.

Các nhóm sản phẩm, công nghệ và giải pháp tại triển lãm bao phủ nhiều lĩnh vực trong chuỗi đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy, từ hạ tầng, xây dựng, vật liệu. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Từ thực tế đó, cơ cấu trưng bày của triển lãm được tổ chức theo chuỗi hạng mục phục vụ xuyên suốt quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy.

Viet Industry 2026 tập trung vào xây dựng, kết cấu, vật liệu, panel, cơ điện-phòng cháy chữa cháy, điện-năng lượng, khí công nghiệp, tự động hóa, xử lý môi trường, logistics, bất động sản công nghiệp và các tiện ích nhà máy. Trong khi đó, Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 đi sâu vào các lĩnh vực lạnh, điều hòa không khí, thông gió, lọc bụi, phòng sạch, kiểm soát môi trường và hệ thống kỹ thuật cho các công trình có yêu cầu cao về điều kiện sản xuất, vận hành.

Ông Cao Đại Thắng, Chủ tịch INTECH Group, đại diện đơn vị đồng tổ chức, cho rằng với những công trình có yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, việc lựa chọn không chỉ dừng ở một sản phẩm đáp ứng thông số mà cần hướng tới vật liệu, công nghệ và giải pháp phù hợp điều kiện thực tế cũng như hiệu quả vận hành lâu dài. Theo ông, việc chủ đầu tư, tổng thầu và đơn vị tư vấn có cơ hội trực tiếp khảo sát, trao đổi với nhà cung cấp là cần thiết.

Giải pháp công nghệ phù hợp cho các dự án công nghiệp

Một điểm đáng chú ý tại triển lãm năm nay là hoạt động kết nối giao thương được triển khai ngay từ ngày đầu tiên. Theo đó, 350 phiên kết nối 1:1 giữa nhà mua hàng và doanh nghiệp cung ứng được tổ chức, tập trung tìm kiếm các giải pháp công nghệ phù hợp cho các dự án công nghiệp và công nghệ cao.

Nội dung trao đổi tại các phiên kết nối tập trung vào nhu cầu cụ thể của từng dự án, gồm phạm vi cung cấp, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ, kinh nghiệm triển khai, năng lực đáp ứng và phương án phối hợp. Qua đó, bên mua có thêm cơ sở sàng lọc nhà cung cấp, trong khi doanh nghiệp cung ứng hiểu rõ hơn yêu cầu và điều kiện tham gia dự án.

Song song hoạt động giao thương, Leadership Connect 2026 tạo không gian để lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện hiệp hội, chủ đầu tư, tổng thầu và các tổ chức trong hệ sinh thái công nghiệp trao đổi về định hướng đầu tư, nhu cầu thị trường và cơ hội hợp tác dài hạn.

Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 tiếp tục mở cửa đến hết ngày 18/9 tại sảnh 8, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Ông Trần Văn Minh, Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA), đại diện đơn vị đồng tổ chức, nhấn mạnh yêu cầu tạo ra những kết nối có giá trị, không chỉ dừng ở gặp gỡ mà hướng tới việc các bên hiểu nhu cầu của nhau và hình thành cơ hội hợp tác từ những nhu cầu thực tế.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và giao thương, các chương trình chuyên môn tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm trong các công trình công nghiệp và công nghệ cao, như phòng sạch, HVAC, Data Center và quản trị năng lượng.

Tại hội thảo về HVAC cho công trình công nghệ cao, các yêu cầu đối với phòng sạch và nhà máy công nghệ cao được phân tích từ kiểm soát cấp độ sạch, chênh áp, lưu lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm đến hiệu suất năng lượng và khả năng duy trì ổn định điều kiện môi trường trong vận hành.

Đối với Data Center, đặc biệt là hạ tầng phục vụ AI, các giải pháp Chiller, Precision Cooling, CDU và Liquid Cooling được trao đổi gắn với yêu cầu kiểm soát tải nhiệt, hiệu suất năng lượng, độ ổn định và khả năng mở rộng. Trong khi đó, hội thảo về tối ưu chi phí năng lượng, xanh hóa sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh tập trung vào tối ưu chi phí điện, chất lượng điện, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và quản lý năng lượng dựa trên dữ liệu.

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động trong hai ngày tiếp theo tiếp tục tập trung vào trưng bày, khảo sát giải pháp, kết nối 1:1 và trao đổi chuyên môn, tạo điều kiện để các bên đi sâu hơn vào yêu cầu dự án, năng lực kỹ thuật và khả năng hợp tác cụ thể.

Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 tiếp tục mở cửa đến hết ngày 18/9 tại sảnh 8, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.