Hơn 500 đơn vị tham gia Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II tại TP. Cần Thơ

Dự kiến, Festival quy tụ hơn 500 gian hàng cùng khoảng 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện hướng đến thúc đẩy sản xuất lúa gạo xanh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần nâng cao vị thế gạo Việt Nam.

Tại buổi họp báo chiều 11/11, Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ Lê Minh Tuấn cho biết: Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra tại Công viên sông Hậu, phường Cái Khế và một số địa điểm trên địa bàn thành phố. Sự kiện do UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan tổ chức.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Trung Phạm

Điểm nhấn của Festival là chuỗi hoạt động triển lãm, hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư và trình diễn công nghệ sản xuất lúa gạo hiện đại. Trong đó, triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” tái hiện hành trình phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam, từ phương thức canh tác sơ khai đến nông nghiệp hiện đại 4.0; đồng thời giới thiệu các công cụ, thiết bị sản xuất lúa qua từng giai đoạn.

Công tác chuẩn bị cho Festival đang được chuẩn bị ráo riết. Ảnh: Trung Phạm

Điểm nhấn của Festival là triển lãm thành tựu nông nghiệp kết hợp mô hình thực tế với công nghệ 3D Mapping, giới thiệu các mô hình sản xuất tiêu biểu như cánh đồng cơ giới, mô hình lúa - tôm - trái cây, cánh đồng số - hạt gạo xanh và Đề án phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế) địa điểm chính diễn ra festival. Ảnh: Trung Phạm

Không gian triển lãm được bố trí thành 10 khu vực, giới thiệu thành tựu của các bộ, ngành, địa phương; sản phẩm của doanh nghiệp lúa gạo; công nghệ, máy móc, vật tư nông nghiệp hiện đại; sản phẩm gạo đặc sản, gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chế biến từ lúa gạo. Bên cạnh đó là khu triển lãm lúa gạo quốc tế, quảng bá du lịch Cần Thơ và bản sắc văn hóa miền Tây sông nước.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trung Phạm

Hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị hạt gạo, Festival tổ chức các hội thảo chuyên đề gồm “Tương lai hạt gạo xanh - giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp” vào ngày 23/11 và “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế” vào ngày 24/11. Đây là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trao đổi giải pháp phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng xanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Cùng với đó, diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI dự kiến diễn ra chiều 23/11, tạo cơ hội kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hoạt động trình diễn thiết bị, máy móc tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa được tổ chức tại xã Vị Thủy vào sáng 22/11, với khoảng 500 đại biểu tham dự.

Festival còn có các hoạt động giao lưu, kết nối song phương; các hội thi gồm Nghệ thuật từ lúa gạo, “Hương vị hạt ngọc Việt” và Sáng tạo lĩnh vực lúa gạo.

Các chương trình tham quan chợ nổi Cái Răng, điểm du lịch sinh thái và chung kết đua ghe ngo trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh vùng đất Tây Nam bộ đến bạn bè quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Festival không chỉ tạo không gian quảng bá thành tựu ngành lúa gạo, mà còn mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị. Qua đó, thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam.