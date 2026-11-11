Hơn 500 đơn vị gian hàng sẽ tham gia Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ, năm 2026

Với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, sự kiện diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25-11 tại TP Cần Thơ. Festival được tổ chức với sự phối hợp giữa UBND TP Cần Thơ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: “Thông qua các hoạt động, Festival vừa giới thiệu thành tựu, tiềm năng ngành hàng lúa gạo, vừa quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Cần Thơ, vùng đất Tây Đô và miền sông nước. Đặc biệt, đây phải là không gian kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và đối tác quốc tế; thúc đẩy trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường. Thành công của Festival không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng, mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác và giá trị thiết thực được tạo ra cho người sản xuất, doanh nghiệp và toàn ngành hàng.

Đồng chí Lê Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ thông tin các nội dung về Festival.

Quang cảnh họp báo.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Festival với sự tham dự của hơn 500 gian hàng, với nhiều nội dung đa dạng phong phú. Chương trình khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 22-11 được truyền hình trực tiếp trên các sóng truyền hình. Sự kiện dự kiến có 1.000 đại biểu tham dự đến từ các nước Đông Nam Á, các nước xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới cũng như các nước là đối tác xuất khẩu gạo của Việt Nam, một số tổ chức hợp tác quốc tế liên quan ngành hàng lúa gạo, đại biểu trong nước....

Qua trao đổi, các đại biểu làm rõ một số nội dung, nhấn mạnh một số hoạt động nổi bật. Trong đó điểm nhấn là triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” diễn ra từ ngày 22 đến 25-11 tại công viên sông Hậu, phường Cái Khế, TP Cần Thơ trưng bày các mô hình thể hiện quá trình phát triển trồng lúa của Việt Nam: Từ sơ khai đến nông nghiệp kinh tế tiểu nông, nông nghiệp nền kinh tế thời công nghiệp hóa, nông nghiệp nền kinh tế hiện đại 4.0.

Các đại biểu dự họp báo.

Đại biểu trao đổi thông tin tại họp báo.

Các hội thảo: “Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp” và “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế” cùng Diễn đàn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ bàn về thách thức của nông nghiệp trước biến đổi khí hậu, chuyển giao công nghệ phục vụ nông nghiệp xanh, cùng giải pháp thiết thực cho vùng trồng lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khuôn khổ Festival còn có nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn như: Hội thi “Nghệ thuật từ lúa gạo”, “Hương vị hạt ngọc Việt” và “Sáng tạo lĩnh vực lúa gạo”; trình diễn cơ giới hóa, công nghệ và thiết bị; tham quan làng du lịch Mỹ Khánh, khu du lịch Mùa Xuân, chợ nổi Cái Răng và vườn ca cao Mười Cương. Khách cũng được kết nối trải nghiệm văn hóa qua hoạt động xem chung kết đua ghe ngo trong Lễ hội Oóc Om Bóc.

Thông qua Festival, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo; thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển giao khoa học công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng; đáp ứng yêu cầu số hóa ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thông minh, bền vững, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường toàn cầu.