Hơn 500 doanh nghiệp hàng đầu ngành thực phẩm quy tụ tại Vietnam Foodexpo 2026

Đối với ý kiến đại biểu băn khoăn làm thế nào để bảo đảm được các chính sách đúng với các dự án du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định: “Chúng tôi đã nghiên cứu đến vấn đề này và dự thảo đã quy định hạng mục du lịch phải chiếm tối thiểu 50% tổng số vốn, không bao gồm casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, kinh doanh bất động sản. Thực ra xác định chỗ này không phải dễ, nhưng đã loại trừ được những nguy cơ về chuyện trục lợi chính sách trong các dự án hưởng ưu đãi”.