Hơn 500 doanh nghiệp hàng đầu ngành thực phẩm quy tụ tại Vietnam Foodexpo 2026
Ngày 11/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 - Vietnam Foodexpo 2026.
Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế chủ lực và có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/hon-500-doanh-nghiep-hang-dau-nganh-thuc-pham-quy-tu-tai-vietnam-foodexpo-2026-480826.media