Hơn 500 đảng viên phường Giảng Võ nhận Huy hiệu Đảng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Quế Anh trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: MH

Đợt này, Đảng bộ phường Giảng Võ có 505 đảng viên đón nhận Huy hiệu Đảng, trong đó vinh dự có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MH

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa cho biết, Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là minh chứng thiêng liêng cho quá trình phấn đấu, cống hiến, rèn luyện kiên trung của các đồng chí đảng viên. Lễ trao Huy hiệu Đảng vừa thể hiện sự tri ân, ghi nhận công lao của Đảng đối với từng đồng chí, vừa là niềm tự hào chung của toàn thể Đảng bộ và nhân dân phường Giảng Võ.

Báo cáo, thông tin với các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng về một số tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ phường trong 10 tháng năm 2026, đồng chí Tống Học Nghĩa khẳng định, những công việc đã triển khai, những kết quả trong thời gian qua là công sức, là trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân phường, trong đó có sự đóng góp tích cực, quý báu của các bác, các đồng chí là cán bộ, đảng viên có bề dày kinh nghiệm, có tâm huyết và trách nhiệm với phường.

Đợt 7-11, 505 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Giảng Võ được nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: MH

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ, xây dựng phường tiếp tục phát triển, đồng chí Tống Học Nghĩa cho biết, Đảng ủy - HĐND - UBND phường mong muốn, với thành tích, với bề dày kinh nghiệm của mình, các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức, quan tâm, theo dõi, giúp đỡ và có nhiều đóng góp xây dựng phường ngày thêm phát triển toàn diện và bền vững. Sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí đảng viên luôn là nguồn cổ vũ động viên nhắc nhở phường phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ kính chúc các đồng chí đảng viên sức khỏe, hạnh phúc và trường thọ; bên cạnh đó mong muốn các đồng chí không chỉ vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng ngày hôm nay mà còn tiếp tục nhận được nhiều tấm Huy hiệu Đảng cao quý với tuổi Đảng cao hơn nữa.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Giảng Võ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên. Ảnh: MH

Về phía Đảng bộ phường, đồng chí Tống Học Nghĩa khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ gìn và lan tỏa những giá trị, truyền thống mà các thế hệ đảng viên đi trước đã dày công vun đắp; xây dựng phường Giảng Võ phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Giảng Võ.