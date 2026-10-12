Hơn 500 đại biểu tập huấn kỹ năng lái xe an toàn
Sáng 12/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn tỉnh. Hội nghị diễn ra tại hai địa điểm: hội trường Công an tỉnh Lào Cai (phường Yên Bái) và hội trường Công an tỉnh Lào Cai cũ (phường Cam Đường).
Tham gia tập huấn có hơn 500 đại biểu, gồm cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng PC08; cán bộ công an; cán bộ phụ trách công tác giáo dục, văn hóa, tuyên truyền tại các xã, phường và đại diện các trường trung học phổ thông, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được phổ biến những quy định mới liên quan đến kế hoạch triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.
Các đại biểu cũng được quán triệt những quy định, nhiệm vụ mới về quản lý, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; rà soát, làm sạch, số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe và các nhiệm vụ liên quan.
Bên cạnh nội dung lý thuyết, các đại biểu được hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn và phân tích những thao tác, tình huống cần lưu ý. Qua đó, đội ngũ cán bộ được trang bị kiến thức, kỹ năng để vận dụng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nhất là học sinh, sinh viên, chấp hành quy định về an toàn giao thông.
Hội nghị góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hon-500-dai-bieu-tap-huan-ky-nang-lai-xe-an-toan-post911726.html