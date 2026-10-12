Hơn 500 đại biểu tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

Quang cảnh hội nghị tập huấn tại hội trường Công an tỉnh Lào Cai.

Tham gia tập huấn có hơn 500 đại biểu, gồm cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng PC08; cán bộ công an; cán bộ phụ trách công tác giáo dục, văn hóa, tuyên truyền tại các xã, phường và đại diện các trường trung học phổ thông, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được phổ biến những quy định mới liên quan đến kế hoạch triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Các đại biểu cũng được quán triệt những quy định, nhiệm vụ mới về quản lý, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; rà soát, làm sạch, số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe và các nhiệm vụ liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các đại biểu được hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn và phân tích những thao tác, tình huống cần lưu ý. Qua đó, đội ngũ cán bộ được trang bị kiến thức, kỹ năng để vận dụng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nhất là học sinh, sinh viên, chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Hội nghị góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.