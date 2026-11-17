Hội thảo dự kiến diễn ra trong hai ngày 12 và 13-12, với chủ đề “Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững”.

Sự kiện do UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) giữ vai trò đơn vị khởi xướng, tổ chức và triển khai toàn diện, dự kiến quy tụ hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, viện nghiên cứu, định chế tài chính, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong chuỗi giá trị dừa toàn cầu.

Ban tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội thảo quốc tế ngành dừa CocoNext 2026.

Theo ban tổ chức, hội thảo diễn ra trong bối cảnh ngành dừa đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và phát triển bền vững. Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long sở hữu khoảng 120.000 ha dừa, tương đương 60% diện tích dừa cả nước, tạo nền tảng hình thành “siêu vùng nguyên liệu” và nâng cao vai trò của địa phương trong cụm ngành dừa quốc gia.

Đồng chí Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và xu thế hội nhập quốc tế, ngành dừa phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, từ tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguyên liệu đến đổi mới công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, Hội thảo quốc tế ngành dừa CocoNext 2026 có ý nghĩa rất thiết thực. Đây là diễn đàn để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng thị trường, tiếp cận công nghệ mới và đề xuất những giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển ngành dừa theo hướng xanh, tuần hoàn, hiện đại và bền vững.

Theo kế hoạch, ngày 12-12, chương trình hội thảo diễn ra gồm ba phiên chiến lược: Tầm nhìn quốc gia và vị thế mới của ngành dừa Việt Nam; thương mại toàn cầu và quyền lực mềm; công nghệ bền vững và kinh tế tuần hoàn.

Các phiên thảo luận tập trung vào xu hướng thị trường quốc tế, chuyển đổi số vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến sâu, tài chính chuỗi cung ứng, kinh tế tuần hoàn, Zero Waste, công nghệ sinh học và tiềm năng phát triển tín chỉ carbon từ hệ sinh thái cây dừa.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre phát biểu tại họp báo.

Bên cạnh các phiên thảo luận, không gian triển lãm CocoNext 2026 sẽ giới thiệu những giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất, quản lý vùng trồng, chế biến sâu và lượng hóa giá trị xanh. Khu vực trưng bày với 36 gian hàng cũng tạo cơ hội kết nối giao thương, giới thiệu các sản phẩm dừa và những sáng kiến tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 13-12, đại biểu sẽ tham gia hành trình trải nghiệm thực tế tại Nhà máy Betrimex ở Lương Hòa, vùng nguyên liệu Hương Mỹ, Nhà máy mật hoa dừa tại Tiểu Cần và Bảo tàng Dừa Sáp tại Tam Ngãi. Hành trình giúp khách mời trực tiếp tiếp cận chuỗi giá trị dừa, từ vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến sâu đến các mô hình khai thác đa giá trị, bảo tồn nguồn gen và gìn giữ tri thức bản địa.