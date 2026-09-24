Hơn 500 chỉ huy, cảnh sát khu vực tập huấn nghiệp vụ

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Trong 2 ngày, các học viên được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề về công tác nghiệp vụ của cảnh sát khu vực; nắm, phân tích, đánh giá tình hình địa bàn; quản lý cư trú, quản lý đối tượng; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật tại cơ sở; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lớp tập huấn cũng tập trung phân tích các tình huống thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hướng dẫn phương pháp xử lý phù hợp, đúng quy định.

Qua lớp tập huấn, đội ngũ chỉ huy, cảnh sát khu vực được củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp công tác, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.