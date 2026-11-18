Chiều 18/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bemes) và 5 bị cáo khác về tội Lừa dối khách hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Định giá các căn hộ hơn 2.000 tỷ đồng

Bị cáo Lê Thanh Thản bị xác định đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Ông Thản đã thu lợi bất chính tổng số tiền là 531 tỷ đồng, đây cũng chính là thiệt hại của 519 khách hàng.

Khai tại Tòa, một số cư dân cho biết, thời điểm mua bán được bộ phận bán hàng quảng cáo đủ căn cứ pháp lý. Bộ phận bán hàng chủ yếu tư vấn về giá tiền, hướng nhà, bản thân họ không được xem giấy tờ pháp lý của dự án, không biết dự án có vi phạm hay không.

Nhiều người vẫn mong muốn được tiếp tục sinh sống tại căn hộ đã mua, đồng thời được cấp sổ đỏ để ổn định cuộc sống.

Nếu không thể ở lại, họ mong được chủ đầu tư bồi thường thỏa đáng theo giá thị trường hiện nay hoặc tới chỗ ở mới được đảm bảo tốt hơn.

Về chỗ ở mới, luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị cho biết, hiện dự án tại Khu đô thị Thanh Hà có cả nhà NOXH và nhà ở thương mại, cư dân muốn lấy nhà thì được loại căn hộ nào?

Về câu hỏi trên, đại diện Sở Xây dựng cho biết, việc này sẽ do cư dân và Chủ đầu tư tự thoả thuận, UBND TP Hà Nội sẽ giám sát trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân.

Tại phiên tòa, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc lĩnh vực xây dựng TP Hà Nội cho biết việc định giá được thực hiện theo quy định pháp luật, áp dụng phương pháp so sánh, tham khảo thông tin từ chính quyền địa phương để xác định giá trị tài sản tại thời điểm tháng 5-2026, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân.

Đại diện đơn vị định giá độc lập cho hay đã thu thập các hợp đồng chuyển nhượng căn hộ tại CT6A, CT6B do cơ quan thuế cung cấp, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố kiểm tra thông tin và đối chiếu với giao dịch thị trường làm căn cứ định giá.

Tại bản kết luận định giá số 59/KL-HĐĐGTS ngày 10/7/2026, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xác định có giá trị là hơn 2.047 tỷ đồng.

Trong đó, 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỷ đồng, 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng.

Di dời hơn 100 căn hộ

Trình bày tại tòa, đại diện UBND phường Kiến Hưng cho biết qua rà soát, dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều hạng mục xây dựng sai quy hoạch. Cụ thể, quy hoạch được duyệt chỉ có hai tòa nhà nhưng chủ đầu tư xây dựng thành ba tòa; một phần diện tích tầng 2, 3, 4 bị tự ý chuyển đổi công năng thành căn hộ. Khu nhà thấp tầng có 10/38 căn lấn vào đất quy hoạch giao thông và nhà trẻ.

Đối chiếu các tiêu chí theo nghị quyết của thành phố, địa phương đề xuất di dời tổng cộng 135 căn, gồm 125 căn hộ tại khối đế ba tòa CT6A, CT6B, CT6C (lần lượt 59, 37 và 29 căn) và 10 căn nhà thấp tầng. Các căn này phải di dời, phá dỡ để hoàn trả công năng quy hoạch, phục vụ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, hơn 1.400 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 được tồn tại có điều kiện; 28 căn nhà thấp tầng được tồn tại nhưng phải cải tạo, chỉnh trang. Chủ đầu tư có trách nhiệm di dời, bồi thường, khắc phục vi phạm và bổ sung hạ tầng thiết yếu.

Đại diện UBND TP Hà Nội cho biết thành phố đã ban hành cơ chế đặc thù để xử lý các dự án sai phạm. Việc khắc phục nhằm bảo đảm quyền lợi người dân, nhất là trong bối cảnh một số công trình xuống cấp, nhiều căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận, đồng thời tăng tính răn đe đối với các vi phạm xây dựng.