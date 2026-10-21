Hơn 500.000 trẻ em được tầm soát tim bẩm sinh miễn phí

Các bệnh nhi tặng hoa tri ân Tổ chức Trái tim vì Trái tim.

Hành trình 20 năm qua bắt đầu từ quyết định chọn TP Đà Nẵng làm đối tác chiến lược của vợ chồng ông bà Lejeune (GS danh dự Erich Lejeune và TS danh dự Irène Lejeune) cùng Tổ chức Trái tim vì Trái tim. Mối quan hệ hợp tác nhân văn này đã mang lại những kết quả thiết thực: hơn 500.000 trẻ em tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí; gần 3.700 trẻ được phát hiện bệnh sớm và gần 2.000 trường hợp được can thiệp, điều trị kịp thời.

Bên cạnh hỗ trợ trang thiết bị hiện đại, chương trình hợp tác còn tạo điều kiện để các chuyên gia quốc tế trực tiếp chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là nền tảng quan trọng giúp bệnh viện thực hiện hiệu quả định hướng “Đa khoa mạnh - Chuyên khoa sâu - Hội nhập khu vực”, giúp bệnh nhi nghèo miền Trung - Tây Nguyên dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao mà không phải di chuyển xa.

Tại lễ kỷ niệm, TS.BS Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông bà Lejeune và Tổ chức Trái tim vì Trái tim vì sự tận tâm, lòng nhân ái dành cho ngành y tế thành phố, Bệnh viện Đà Nẵng và các bệnh nhi nghèo. Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng kỳ vọng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trong nhiều năm tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trân trọng cảm ơn Tổ chức Trái tim vì Trái tim, các chuyên gia quốc tế và các nhà hảo tâm đã luôn dành tình cảm, nguồn lực quý báu cho người bệnh; đồng thời ghi nhận sự chủ động của Sở Y tế và Bệnh viện Đà Nẵng trong việc duy trì, phát triển chương trình. Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, sự đồng hành của Tổ chức Trái tim vì Trái tim cùng các chuyên gia quốc tế trong 20 năm qua không chỉ mang lại hy vọng cho nhiều gia đình mà còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ địa phương. Đồng thời cho biết, TP Đà Nẵng luôn quan tâm phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu, khẳng định vai trò trung tâm y tế của khu vực và mong muốn mối quan hệ hợp tác này tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công để mang lại nhiều hơn nữa những trái tim khỏe mạnh, lan tỏa niềm vui và hy vọng cho các gia đình.

Tổ chức Trái tim vì Trái tim trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thứ tư cùng hai máy siêu âm với tổng trị giá 1 triệu EUR.

Dịp này, Tổ chức Trái tim vì Trái tim đã trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thứ tư cùng hai máy siêu âm với tổng trị giá 1 triệu EUR. Như vậy, cùng với hệ thống DSA Philips Azurion 7 B20 được trao năm 2023 và hai hệ thống trước đó, nguồn hỗ trợ này tiếp tục gia tăng mạnh mẽ năng lực chẩn đoán, can thiệp tim mạch kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Tại lễ kỷ niệm, Bệnh viện Đà Nẵng đã trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc Tổ chức Trái tim vì Trái tim, các tổ chức từ thiện trong khu vực đã có nhiều đóng góp, đồng hành, ủng hộ cho các hoạt động tầm soát và thăm khám, điều trị cho các bệnh nhân bệnh tim bẩm sinh.