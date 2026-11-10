Hơn 50 xe va chạm liên hoàn ở Bulgaria, ít nhất 10 người thiệt mạng

Các vụ tai nạn xảy ra trên cả hai chiều đường của đoạn cao tốc Trakia nằm giữa hai nút giao Zimnitsa và Kabile, gần thành phố Yambol. Thống đốc vùng Yambol, ông Georgi Chalakov, xác nhận ít nhất 10 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn đầu tiên được ghi nhận ngay sau 7h sáng. Vài phút sau, một vụ va chạm liên hoàn khác xảy ra ở chiều đường ngược lại. Hơn 50 ô tô và xe tải bị cuốn vào các vụ va chạm trong điều kiện sương mù dày đặc.

Sương mù khiến tầm nhìn của các tài xế bị hạn chế nghiêm trọng. Mặt đường ướt cũng được xác định là một trong những yếu tố có thể liên quan đến các vụ tai nạn. Các nhà chức trách chưa công bố kết luận điều tra cuối cùng về nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trakia, gần thành phố Yambol, đông nam Bulgaria. Nguồn: MXH

Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy nhiều ô tô và xe tải nằm chồng lên nhau ở cả hai chiều đường. Một số phương tiện bị lật, bẹp dúm hoặc văng khỏi mặt đường. Có xe tải bốc cháy sau va chạm.

Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cấp cứu đã được huy động đến hiện trường. Thanh tra trưởng Todor Mishinev thuộc Sở Cảnh sát vùng Yambol cho biết, một số người vẫn bị mắc kẹt trong những chiếc xe bị hư hỏng nặng. Các đội cứu hộ phải cắt phần thân xe biến dạng để đưa nạn nhân ra ngoài.

11 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Yambol. Trong số này, 7 người bị đa chấn thương và 3 người bị gãy xương. Ngoài ra, 16 người được chuyển đến bệnh viện tại thành phố Sliven.

Do quy mô tai nạn và hoạt động cứu hộ, điều tra, nhà chức trách đã phong tỏa cao tốc Trakia ở cả hai chiều. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp BG-Alert cũng được kích hoạt để thông báo cho người dân và tài xế về tình hình giao thông.

Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo những tuyến đường vòng và các tuyến đường lân cận. Cơ quan quản lý đường bộ Bulgaria cho biết việc đóng đường có thể kéo dài do số lượng lớn phương tiện hư hỏng cần được di dời.

Chính phủ Bulgaria cũng huy động lực lượng quân đội hỗ trợ công tác cứu hộ. Một máy bay vận tải quân sự Spartan được điều đến Burgas trong tình trạng sẵn sàng vận chuyển người bị thương đến các bệnh viện ở Sofia. Hơn 20 quân nhân thuộc một tiểu đoàn cơ giới tại Yambol tham gia hỗ trợ tại hiện trường.

Giới chức địa phương cho biết ưu tiên trước mắt là tìm kiếm, giải cứu những người còn mắc kẹt và đưa người bị thương đến bệnh viện. Công tác điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn sẽ được tiến hành sau khi hoạt động cứu hộ hoàn tất.