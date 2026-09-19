Hơn 50 trường hợp vướng mặt bằng tại 2 dự án giao thông

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn (quốc lộ 51A) dài gần 4,8km, đi qua 3 địa phương: Bình An, An Phước và Long Thành, có tổng mức đầu tư hơn 1 ngàn tỷ đồng. Các gói thầu xây dựng chính được triển khai từ năm 2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, nhưng đến nay khối lượng thi công toàn dự án đạt hơn 65%.

Nguyên nhân do còn khoảng 20 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng khiến việc thi công bị gián đoạn. Cụ thể, trên tuyến vẫn còn nhiều trụ, đường dây viễn thông, điện trung - hạ thế và hệ thống cấp nước chưa được di dời hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến việc thi công hào kỹ thuật, hạ ngầm điện và các hạng mục giao thông.

Đối với đường Bùi Thị Xuân, khối lượng thi công đạt hơn 40%. Trên tuyến vẫn còn hơn 30 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, trong khi thời hạn hoàn thành dự án cũng vào cuối năm 2026.

Với khối lượng công việc còn lớn, việc hoàn tất giải phóng mặt bằng và di dời đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đang là yêu cầu cấp thiết để các nhà thầu mở rộng mũi thi công, tránh tình trạng công trường bị chia cắt, bảo đảm tiến độ 2 dự án.