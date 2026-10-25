Hơn 50 triệu đồng ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam qua giải bóng đá

Các trận tranh tài tại giải diễn ra hấp dẫn. Ảnh: THÀNH DANH

Giải quy tụ hơn 120 vận động viên đến từ 12 đội bóng thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các đội chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn trên sân cỏ nhân tạo 7 người để chọn 8 đội vào tứ kết. Thay vì loại trực tiếp, 4 đội thắng ở tứ kết tranh cúp vô địch nhóm A; 4 đội thua tiếp tục thi đấu tranh cúp vô địch nhóm B.

Với tinh thần “đoàn kết - trung thực - fair play - văn minh - chuyên nghiệp”, các trận tranh tài xuyên suốt giải đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Ở nhóm B, BOAO - Hội đồng hương Huế và BIG Boss FC giành quyền vào chung kết. Trong trận đấu quyết định, hai đội tạo nên thế trận đôi công gay cấn. Chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 sau 2 hiệp đấu đã giúp BOAO - Hội đồng hương Huế đoạt cúp vô địch.

Trận chung kết nhóm A giữa Trần Gia Nguyên FC và Xây dựng Yến Nhi FC cũng diễn ra đầy kịch tính. Chung cuộc, Trần Gia Nguyên FC vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2 để lên ngôi vô địch.

Đội BOAO - Hội đồng hương Huế giành chức vô địch nhóm B. Ảnh: THÀNH DANH

Sau hơn 2 tuần tranh tài, giải đấu mang lại sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Đặc biệt, ban tổ chức đã bán đấu giá 2 chiếc cúp vô địch, đồng thời dành toàn bộ tiền thưởng cùng sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng để trao tặng các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.

Đội Trần Gia Nguyên FC giành chức vô địch nhóm A. Ảnh: THÀNH DANH

Ông Hồ Viết Nam, Trưởng ban tổ chức cho biết, giải được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập Team DNC. Với thông điệp “kết nối doanh nghiệp - lan tỏa yêu thương”, giải đấu không chỉ dừng lại ở một sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, giao lưu gắn kết, mà trên hết là hành trình chung tay vì cộng đồng.

Ban tổ chức dự kiến duy trì giải thường niên, kết hợp hoạt động thể thao với công tác thiện nguyện.