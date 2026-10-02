Hơn 50 quốc gia hội tụ tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai

Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới, hướng tới tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người, thúc đẩy đối thoại, hữu nghị và hòa bình.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 18 quốc gia đăng ký chiếu phim và 19 đoàn nghệ thuật quốc tế với 220 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục.

Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, cùng các Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh lễ hội là không gian gặp gỡ, kết nối các nền văn hóa, lan tỏa tinh thần hữu nghị, sáng tạo và đối thoại vì hòa bình, phát triển. Lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới.

Nghi thức khai mạc lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Theo Phó Thủ tướng, di sản là ký ức của mỗi dân tộc, kết tinh từ trí tuệ, lao động và sáng tạo qua nhiều thế hệ, nhưng không chỉ thuộc về quá khứ mà còn hiện diện trong đời sống hiện tại và là nguồn lực để kiến tạo tương lai.

Từ dân ca, múa, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn dân gian, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống đến di tích, lễ hội và tri thức dân gian, các giá trị văn hóa đều chứa đựng những câu chuyện về con người, quê hương và quá trình trao truyền qua các thế hệ.

Phó Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức sáng tạo, tiếp nhận và lan tỏa văn hóa, cần gắn bảo tồn với phát huy, truyền thống với sáng tạo, di sản với đời sống đương đại. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong số hóa, bảo tồn, phục dựng và quảng bá di sản.

Phó Thủ tướng kỳ vọng lễ hội trở thành nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và lòng tin giữa các dân tộc; đồng thời từng bước trở thành điểm hẹn thường xuyên của văn hóa thế giới, nơi các giá trị di sản được hội tụ, lan tỏa và cùng kiến tạo tương lai.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn tại lễ khai mạc

Phát biểu tại sự kiện, ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, đánh giá cao việc Hà Nội quy tụ nhiều nền văn hóa trong cùng một không gian giao lưu. Theo ông, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được tiếp nối thông qua sự tiếp xúc, chia sẻ và giao lưu giữa con người với con người.

Ông Lazare Eloundou Assomo cho rằng đa dạng văn hóa là nguồn cảm hứng cho sáng tạo, đối thoại và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Việc hơn 50 quốc gia hội tụ tại Hà Nội cũng góp phần thúc đẩy giao lưu và kết nối giữa các dân tộc.

Đánh giá Hoàng thành Thăng Long là không gian phù hợp để tổ chức lễ hội, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO nhấn mạnh khu di tích phản ánh những lớp lịch sử, văn hóa kéo dài hơn một thiên niên kỷ. Năm 2026 cũng đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, tạo thêm dấu mốc cho hành trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và di sản.

Trong khuôn khổ khai mạc, đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai” giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam, kết hợp với những tiết mục của các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 1 đến 4/10, với chuỗi hoạt động về văn hóa, ẩm thực, điện ảnh, thời trang, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu giữa nghệ sĩ, đại biểu quốc tế với công chúng.