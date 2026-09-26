Hơn 50 người lao động tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai tham dự đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Trần Ngọc Tuấn nhấn mạnh, chính sách BHXH, BHYT, BHTN có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm đời sống, sức khỏe cho người lao động khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp hay khi hết tuổi lao động. Đây cũng là quyền lợi thiết thực, gắn bó lâu dài với người lao động.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Trần Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị. ﻿Ảnh: Linh Chi

Tại hội nghị, người lao động đã được báo cáo viên của BHXH tỉnh thông tin về những điểm mới trọng tâm của Luật BHXH và Luật BHYT sửa đổi năm 2024, từ đó nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Trong phần trao đổi, đối thoại, hội nghị đã tiếp nhận và giải đáp trực tiếp nhiều ý kiến của công nhân liên quan đến điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đối với công việc nặng nhọc, độc hại; chế độ ốm đau, thai sản; mức đóng BHXH tự nguyện và cách tính lương hưu. Tổ tư vấn BHXH tỉnh đã giải đáp cụ thể theo từng vấn đề; đối với những ý kiến vượt quá thẩm quyền, cơ quan BHXH ghi nhận, tổng hợp để báo cáo cấp trên xem xét.

Người lao động đặt câu hỏi tại hội nghị. ﻿Ảnh: Linh Chi

Thời gian tới, BHXH tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối thoại trực tiếp nhằm tăng cường tuyên truyền các quy định mới của Luật BHXH số 41/2024/QH15, Luật BHYT năm 2024, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị và người lao động trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách.