Hơn 50% người dân đã khám sức khỏe định kỳ: Bộ Y tế mở rộng khám tại nhà cho người cao tuổi, bệnh nặng

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên cả nước đang đạt được những cột mốc đáng chú ý.

Các địa phương có thể tổ chức khám tại nhà áp dụng trực tiếp cho người cao tuổi, người bệnh nặng, người nằm một chỗ hoặc không thể tự di chuyển. (Ảnh minh họa)

Theo Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đến nay đã có hơn 50% người dân cả nước được khám sức khỏe định kỳ và đồng bộ dữ liệu lên Sổ sức khỏe điện tử toàn dân. Trong đó, dẫn đầu cả nước là Quảng Ninh với 89%, tiếp theo là Đồng Tháp (83%), Lai Châu (82%), cùng Cà Mau và Điện Biên (cùng đạt 80%).

Dù đạt tỷ lệ phủ sóng cao, quá trình triển khai tại nhiều địa phương vẫn vướng phải không ít khó khăn.

Cụ thể, các cơ quan chức năng ghi nhận trở ngại trong việc tổ chức khám cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người nằm một chỗ do hạn chế về khả năng di chuyển đến điểm tập trung.

Bên cạnh đó, tình trạng diện tích rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn cùng bài toán thiếu nhân lực, đặc biệt là bác sĩ tuyến cơ sở, cũng là những thách thức lớn.

Để giải quyết triệt để các bất cập này, Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết, cho phép các địa phương chủ động triển khai linh hoạt các giải pháp.

Cụ thể, các địa phương có thể tổ chức khám tại nhà áp dụng trực tiếp cho người cao tuổi, người bệnh nặng, người nằm một chỗ hoặc không thể tự di chuyển.

Đồng thời, các cơ quan có thể thành lập đoàn khám lưu động dành cho các khu vực rộng lớn, dân cư thưa thớt, đi lại khó khăn và huy động các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện tham gia.

Thêm vào đó, điểm khám có thể được đa dạng hóa, bố trí tại trạm y tế, điểm trạm, thôn, bản tùy theo điều kiện thực tế nhưng phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy định chuyên môn.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách và vận động người dân tham gia.

Đơn vị trực tiếp thực hiện khám phải đảm bảo đầy đủ giấy phép hành nghề, đúng phạm vi hoạt động chuyên môn và bố trí nhân lực phù hợp cho từng đợt khám.

Song song với việc mở rộng diện bao phủ, ngành y tế đang xây dựng phương pháp phân tích dữ liệu quy mô lớn từ kết quả khám định kỳ.

Dữ liệu này sẽ được phân loại theo độ tuổi, địa bàn và mô hình bệnh tật nhằm làm cơ sở khoa học để xây dựng hướng dẫn sàng lọc chuyên sâu cho từng nhóm bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh, việc chuẩn hóa và phân tích dữ liệu trên Sổ sức khỏe điện tử sẽ giúp ngành y tế tinh chỉnh phương thức tổ chức, tập trung tối đa vào mục tiêu phát hiện sớm bệnh lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia.