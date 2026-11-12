Hơn 50 học viên ở An Giang được tập huấn ứng dụng AI trong kinh doanh

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Trong hai ngày 12 và 13/11, tại phường Châu Đốc, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số cho hơn 50 học viên đến từ các cơ sở công nghiệp nông thôn, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng bá sản phẩm, quản lý kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn sử dụng nền tảng NetID.vn để số hóa thông tin doanh nghiệp, xây dựng hồ sơ số, tạo kênh giới thiệu sản phẩm và kết nối khách hàng trên môi trường trực tuyến; hướng dẫn ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua nền tảng NetID.AI.

Học viên còn được tiếp cận các công cụ hỗ trợ viết bài giới thiệu sản phẩm, xây dựng nội dung quảng cáo, phân tích dữ liệu, lập báo cáo kinh doanh và thiết kế hình ảnh phục vụ hoạt động tiếp thị; hướng dẫn sử dụng công cụ Google Flow để tạo video quảng bá sản phẩm bằng AI.

Hoạt động nằm trong chương trình khuyến công quốc gia năm 2026, góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số, tăng sức cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cũng trong ngày 12 và 13/11, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho khoảng 40 học viên đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn tại phường Long Xuyên.