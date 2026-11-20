Trong đó, Bộ CHQS TP Cần Thơ huy động 30 cán bộ, chiến sĩ; Ban CHQS xã Châu Thành huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai các phương án khoanh vùng, cô lập khu vực cháy, ngăn không để ngọn lửa lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu vực văn phòng của công ty.

Các lực lượng quân sự phối hợp với Công an TP Cần Thơ triển khai phương án khoanh vùng, khống chế đám cháy tại kho nguyên liệu Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 19-11, đám cháy bùng phát tại khu vực kho nguyên liệu của nhà máy, nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000m². Khu vực xảy ra cháy đang chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu giấy. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Cần Thơ đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Đến thời điểm hiện tại, Công an thành phố đã huy động hơn 30 phương tiện chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng quân sự và lực lượng chữa cháy tại chỗ tổ chức dập lửa.

Các lực lượng được chia thành nhiều mũi, triển khai phương án tiếp cận, khoanh vùng và xử lý từng khu vực cháy. Do nguyên liệu giấy dễ bắt lửa, đám cháy lan rộng, tỏa nhiệt lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tiếp cận sâu bên trong khu vực kho để phun nước dập lửa.

Các lực lượng tiếp tục phun nước, xử lý những khu vực còn âm ỉ, không để đám cháy bùng phát trở lại.

Sáng cùng ngày, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bảo đảm chữa cháy kịp thời, hiệu quả. Đồng chí cũng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Theo cơ quan chức năng, đám cháy đã được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận. Các lực lượng tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia làm nhiệm vụ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.