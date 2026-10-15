Hơn 50.000 câu hỏi gửi về chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự buổi gặp mặt, đối thoại với thanh niên. (Ảnh: Như Ý)

Tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Cùng tham dự chương trình có:

- Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

- Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

- Ông Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương

- Ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

- Ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

- Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có:

- Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

- Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

- Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn

- Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam

- Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

Thanh niên bày tỏ tâm huyết, hiến kế trước thềm đối thoại

Tham gia chương trình đối thoại có 300 đại biểu thanh niên, đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước. Đây là những thanh niên tiêu biểu đại diện cho công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự buổi gặp mặt, đối thoại với thanh niên. (Ảnh: Như Ý)

Trước thềm cuộc đối thoại, thanh niên trên mọi miền đất nước, và cả người Việt trẻ ở nước ngoài đã gửi gắm tâm huyết, hiến kế đến chương trình Thủ tướng. Từ doanh nhân, nhà khoa học, công nhân, học sinh, sinh viên đến thanh niên yếu thế, vùng sâu, vùng xa, đều chung một khát vọng được trao cơ hội để đóng góp sức trẻ vào mục tiêu tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ đối thoại với thanh niên với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. (Ảnh: Dương Triều)

Các bạn trẻ bày tỏ mong muốn được khơi thông các "điểm nghẽn". Đó là một thể chế linh hoạt, những chính sách đồng hành thiết thực về học tập, việc làm, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, giúp người trẻ dấn thân bứt phá, vươn lên làm chủ công nghệ lõi, làm chủ nền kinh tế.

Đặc biệt, cơ hội phát triển phải được mở rộng tới thanh niên ở mọi vùng miền, mọi hoàn cảnh, để không tài năng nào bị bỏ lỡ, không khát vọng chính đáng nào bị giới hạn bởi những rào cản có thể tháo gỡ.

Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, đến thời điểm này đã có hơn 50.000 câu hỏi của đoàn viên, thanh niên gửi về chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026. Các câu hỏi tập trung xoay quanh chủ đề về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.

Chương trình đối thoại diễn ra với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Gỡ các "điểm nghẽn" tạo môi trường cho thanh niên cống hiến

Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 do Bộ Nội Vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Chương trình đối thoại diễn ra với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Nội dung đối thoại tập trung đánh giá việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, trong đó chú trọng các chính sách liên quan việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết của đoàn viên, thanh niên gửi tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên qua Báo Tiền Phong.

Tại chương trình, thanh niên sẽ có cơ hội nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình học tập, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Một nhóm nội dung đáng chú ý là chính sách giúp thanh niên tiếp cận thông tin thị trường lao động, học nghề, tìm việc và tự tạo việc làm; tiếp cận vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ.

Chương trình cũng đặt vấn đề hỗ trợ thanh niên nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Một nội dung xuyên suốt của đối thoại là làm thế nào để thanh niên có thể chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động và nền kinh tế số.

Tại chương trình đối thoại cũng sẽ trao đổi về cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề cho thanh niên. Trong đó, việc tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng với yêu cầu thị trường lao động.

Cùng đó là trao đổi về giải pháp tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới; khuyến khích thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và thị trường trong nước, quốc tế.

Đại diện các bộ, ngành tham gia chương trình đối thoại sẽ trực tiếp trả lời bằng những giải pháp cụ thể, xác định trách nhiệm thực hiện và hướng xử lý kiến nghị của thanh niên. Những nội dung chưa được trao đổi trực tiếp sẽ tiếp tục được trả lời bằng văn bản và theo dõi việc giải quyết sau chương trình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có những phát biểu chỉ đạo quan trọng tại chương trình đối thoại.

Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 sẽ bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 15/10, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.