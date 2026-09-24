Hơn 5 tỷ USD và tham vọng đưa Phú Quốc lên bản đồ MICE châu Á

Bãi Kem (Phú Quốc) - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh - là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn.

“Đi họp” giữa thiên đường nghỉ dưỡng?

Không phải điểm đến nổi tiếng nào cũng có thể trở thành điểm đến MICE. Một sự kiện quy mô lớn đòi hỏi nhiều hơn cảnh quan đẹp hay hệ thống khách sạn sang trọng: đường bay phải thuận tiện, hạ tầng đủ sức tiếp nhận hàng nghìn người, quá trình di chuyển phải thông suốt và sau giờ hội nghị, điểm đến cần có những trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ chân khách.

Đó cũng là lý do bản đồ MICE châu Á lâu nay tập trung tại một số trung tâm quen thuộc. Singapore nổi bật bởi khả năng kết nối và năng lực tổ chức chuyên nghiệp nhưng đi cùng mặt bằng chi phí cao. Bali sở hữu cảnh quan cùng hệ thống nghỉ dưỡng nổi tiếng, song phải giải bài toán về ùn tắc và sức ép lên hạ tầng. Các điểm đến biển đảo tại Philippines có thiên nhiên hấp dẫn nhưng chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn của thời tiết cực đoan.

Giữa những lựa chọn ấy, Phú Quốc đang nổi lên với một tổ hợp lợi thế khá hiếm: thiên nhiên đẹp, khí hậu tương đối ôn hòa, hạ tầng du lịch hiện đại và mức chi phí còn cạnh tranh so với nhiều điểm đến trong khu vực.

Nằm trong Vịnh Thái Lan, Phú Quốc ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão hơn nhiều điểm đến biển đảo khác. Hòn đảo cũng liên tục được gọi tên trong các bảng xếp hạng quốc tế uy tín, từ liên tục vào nhóm những hòn đảo được yêu thích nhất thế giới của Travel + Leisure đến hòn đảo đẹp nhất Châu Á và thứ 3 thế giới của Condé Nast Traveler.

Tuy nhiên, với khách MICE, vẻ đẹp mới chỉ là điểm khởi đầu. Lợi thế đáng kể hơn của Phú Quốc nằm ở khả năng kết nối nhiều nhu cầu trong một hành trình tập trung.

Một đoàn khách có thể tham dự hội nghị vào buổi sáng, dùng bữa bên biển, lên cáp treo vượt biển tới Hòn Thơm, ngắm hoàng hôn tại Cầu Hôn rồi thưởng thức các chương trình nghệ thuật và pháo hoa vào buổi tối. Những hoạt động vốn phải di chuyển qua nhiều khu vực tại các thành phố lớn có thể được tổ chức trong cùng một điểm đến, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn tạo ra lịch trình đủ phong phú để gắn kết người tham dự.

Khách lưu trú tại New World Phu Quoc Resort có thể hoàn tất thủ tục hàng không ngay tại khu nghỉ dưỡng.

Sự liền mạch ấy còn được kéo dài tới tận chặng cuối của chuyến đi. Hành khách Sun PhuQuoc Airways hiện có thể làm thủ tục chuyến bay, nhận thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý ngay tại La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort. Hành lý sau đó được vận chuyển tới sân bay để thực hiện các bước soi chiếu theo quy định.

Với các đoàn MICE đông người, việc đưa quầy check-in về tận nơi lưu trú không chỉ giúp giảm thời gian chờ tại sân bay mà còn hạn chế áp lực điều phối hàng trăm hành khách và kiện hành lý cùng lúc. Khách có thể dùng bữa, gặp gỡ đối tác hoặc tham gia hoạt động cuối cùng trước khi di chuyển ra sân bay.

Đây là lợi thế khó tạo ra nếu hàng không, khách sạn, phương tiện vận chuyển và các điểm vui chơi hoạt động rời rạc. Khi nhiều mắt xích được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, hành trình của đoàn khách có thể diễn ra liền mạch hơn từ lúc đặt chân xuống đảo cho tới khi bước qua cửa khởi hành.

Với doanh nghiệp, một chuyến MICE vì thế không còn đơn thuần là đưa nhân viên tới một phòng họp. Đó có thể đồng thời là kỳ nghỉ khen thưởng, chương trình gắn kết đội ngũ, cơ hội gặp gỡ đối tác và hành trình trải nghiệm điểm đến.

Loạt siêu công trình thay đổi cuộc chơi

Nếu hệ sinh thái hiện hữu tạo nên sức hấp dẫn của Phú Quốc, loạt công trình phục vụ APEC 2027 đang giúp hòn đảo nâng mạnh năng lực tiếp nhận những sự kiện quy mô lớn.

Hơn 5 tỷ USD đang được đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm, từ mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, phát triển giao thông đô thị đến xây dựng trung tâm hội nghị, nhà hát và các tổ hợp lưu trú mới. Những công trình này không chỉ phục vụ một sự kiện quốc tế, mà còn đặt nền móng để Phú Quốc khai thác thị trường MICE trong nhiều năm sau APEC.

Ballroom không cột rộng nhất thế giới tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC

Tâm điểm là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC do Sun Group đầu tư. Theo thiết kế, công trình sở hữu ballroom rộng khoảng 11.050 m². Khi hoàn thành, không gian này dự kiến vượt ballroom rộng khoảng 9.300 m² của Caesars Forum tại Las Vegas.

Với một tập đoàn đa quốc gia, đây không đơn thuần là một phòng họp lớn. Không gian ấy cho phép hàng nghìn người cùng tham dự một phiên hội nghị, lễ vinh danh hay gala dinner, thay vì chương trình phải chia nhỏ sang nhiều phòng và làm loãng trải nghiệm chung.

Đối diện Trung tâm hội nghị là Nhà hát Đa năng có quy mô dự kiến 4.030 chỗ ngồi, vượt sức chứa khoảng 3.400 ghế của Dolby Theatre – nơi tổ chức lễ trao giải Oscar tại Hollywood.

Quy mô chỗ ngồi chưa phải yếu tố duy nhất quyết định đẳng cấp một sự kiện, nhưng cho thấy Phú Quốc đang chuẩn bị một không gian đủ sức đón các lễ trao giải, đại nhạc hội, chương trình nghệ thuật và sự kiện thương hiệu lớn. Khi kết hợp với trung tâm hội nghị ở phía đối diện, hai công trình có thể hình thành một tổ hợp đáp ứng đồng thời nhu cầu hội họp, triển lãm, biểu diễn và gala.

Bao quanh cụm công trình này là kế hoạch phát triển một “thành phố khách sạn” tại Bãi Đất Đỏ. Theo quy hoạch, 17 tòa khách sạn cao tầng với gần 7.000 phòng 5 sao sẽ bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp cho đảo Ngọc, với sự tham gia dự kiến của nhiều thương hiệu quản lý quốc tế.

Nguồn phòng lớn nằm gần trung tâm sự kiện sẽ giúp Phú Quốc giải quyết một trong những yêu cầu quan trọng nhất của MICE: hàng nghìn khách có thể lưu trú trong cùng khu vực, được phục vụ theo tiêu chuẩn tương đối đồng nhất và di chuyển nhanh chóng tới địa điểm tổ chức.

Phối cảnh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Song song với đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được mở rộng, hướng tới nâng cao năng lực khai thác và đón lượng khách tăng mạnh trong những năm tới. Khi hạ tầng hàng không, giao thông, hội nghị, biểu diễn và lưu trú được phát triển đồng bộ, đảo Ngọc sẽ tiến gần hơn tới khả năng tiếp nhận trọn vẹn những đoàn khách quốc tế quy mô lớn.

Tất nhiên, những công trình đồ sộ chưa tự động tạo nên một trung tâm MICE hàng đầu. Phú Quốc vẫn cần tiếp tục mở rộng mạng lưới bay quốc tế, đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và chứng minh năng lực vận hành qua những sự kiện thực tế. APEC 2027 sẽ là phép thử đầu tiên ở quy mô đủ lớn cho toàn bộ hệ thống ấy.

Nhưng khi ballroom quy mô kỷ lục sáng đèn, nhà hát đón những sự kiện đầu tiên và hàng nghìn khách có thể di chuyển liền mạch từ máy bay tới khách sạn, hội nghị rồi trở lại cửa khởi hành, Phú Quốc sẽ có cơ sở để bước vào một cuộc chơi lớn hơn.

Đó không chỉ là cuộc đua sở hữu những công trình lớn nhất, mà còn là cuộc đua tạo ra hành trình thuận tiện nhất, giàu trải nghiệm nhất và đủ sức khiến du khách muốn ở lại lâu hơn ngay cả khi sự kiện đã khép lại.