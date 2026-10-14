Hơn 5 giờ truy bắt Lê Văn Giang SN 1996, giật dây chuyền bạc của bé trai 9 tuổi

Chiều 14/10, theo tin từ Công an xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng), cơ quan đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Giang (SN 1996, thường trú tại thôn Song Thanh, xã Phan Rí Cửa) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 11/10, công an tiếp nhận trình báo của ông L. (SN 1967) về việc cháu mình là em P. (SN 2017) bị một thanh niên giật dây chuyền bạc khi đang chơi trước nhà.

Đối tượng Giang bị bắt. Ảnh: CA.

Theo trình báo, đối tượng bất ngờ tiến sát, giật sợi dây chuyền bạc đang đeo trên cổ cháu bé, khiến em ngã sấp xuống đất rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Phan Rí Cửa chỉ đạo lực lượng khẩn trương truy xét, xác minh đối tượng. Sau hơn 5 giờ, công an đã bắt giữ Lê Văn Giang (SN 1996, thường trú tại thôn Song Thanh, xã Phan Rí Cửa).

Tại cơ quan công an, Giang thừa nhận hành vi giật dây chuyền bạc của cháu P. rồi mang đi bán lấy tiền. Công an xã đã thu hồi tài sản liên quan, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.