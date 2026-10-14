Hơn 5,8 tỷ đồng tiền phạt từ các vụ vi phạm khoáng sản tại Đồng Nai

Ngày 14/10, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai, lực lượng công an đang tập trung đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nhất là tình trạng khai thác, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép và hủy hoại đất.

Công an đã phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm về khoáng sản.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an TP Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện 62 vụ với 76 đối tượng có hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản và hủy hoại đất.

Qua điều tra, lực lượng công an đã khởi tố 3 vụ với 15 bị can để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và mua bán hóa đơn.

Bên cạnh đó, 24 cá nhân và 2 tổ chức bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Đối với các vụ việc có dấu hiệu hủy hoại đất thuộc thẩm quyền xử lý của chính quyền địa phương, lực lượng công an đã chuyển 33 vụ cho UBND cấp xã xem xét, xử lý theo quy định.

Tính từ năm 2024 đến nay, Công an TP Đồng Nai đã phát hiện tổng 257 vụ vi phạm với 363 đối tượng có hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép; đồng thời tạm giữ nhiều phương tiện, tang vật liên quan.

Trong số này, lực lượng chức năng đã khởi tố 8 vụ với 20 bị can để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế. Ngoài ra, 249 vụ với 343 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng.

Việc xử lý các hành vi vi phạm được triển khai đồng bộ với công tác kiểm tra, xác minh nguồn gốc khoáng sản và phương tiện vận chuyển. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng khai thác tài nguyên không đúng quy định, gây thất thoát nguồn lực và ảnh hưởng đến trật tự quản lý đất đai.

Công an phát hiện vụ khai thác đá trái phép.

Bên cạnh các vi phạm liên quan đến đất và hoạt động khai thác khoáng sản trên đất liền, tình trạng vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp cũng là vấn đề được lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra, kiểm soát.

Trên các tuyến sông thuộc địa bàn quản lý, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng vi phạm có thể lợi dụng những khu vực vắng người, thời điểm ít phương tiện qua lại hoặc thay đổi phương thức vận chuyển. Vì vậy, công tác kiểm tra không chỉ được thực hiện trên các tuyến đường bộ mà còn chú trọng các tuyến sông, khu vực có hoạt động vận chuyển khoáng sản.