Hơn 5.600 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2

Vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định

Sáng 17-10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo với Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận được 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng mặt trận số 24/7.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành rất kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện.

Cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI; ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực lớn của Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; triển khai thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia.

Kiến nghị tháo gỡ mắc ở chính quyền địa phương 2 cấp

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa... Điều này sẽ gây áp lực trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Cử tri lo ngại tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, nhất là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu chiếm đoạt tài sản; đồng thời lo lắng trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên, nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông và đuối nước.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp khai mạc, sáng 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC

“Cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; lo ngại trước các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để”, báo cáo nêu.

Cử tri và nhân dân cũng băn khoăn về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương còn chậm do chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu chưa thực sự liên thông. Trong đó, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm trễ, gây phiền hà cho nhân dân. Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố làm gia tăng khối lượng công việc, gây áp lực cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Trên cơ sở ý kiến của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở. Đồng thời kiến nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tư nhân để doanh nghiệp vừa và nhỏ được tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số.

Công khai kết quả xử lý trách nhiệm về việc để thiếu sách giáo khoa Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cho thấy các kiến nghị được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết đạt 99,9%.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong các kiến nghị gửi tới các bộ, ngành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ GD-ĐT khẩn trương tổng hợp thực tiễn triển khai tại các địa phương, đánh giá cụ thể mức độ thiếu giáo viên và những vướng mắc phát sinh. Cùng với đó là kiến nghị Bộ GD-ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và công khai kết quả để cử tri theo dõi, giám sát; khẩn trương cung ứng đủ sách giáo khoa còn thiếu, không để tái diễn tình trạng này trong các năm học tiếp theo.