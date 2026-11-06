Hơn 5.600 VĐV tranh tài tại giải chạy địa hình ở Đà Lạt

Hơn 5.600 VĐV đến từ hơn 35 quốc gia tham dự Lamdong Trail 2026 tại Đà Lạt.

Giải chạy địa hình Lamdong Trail bước sang mùa tổ chức thứ 5, với địa điểm xuất phát và về đích đặt tại TTC World - Thung Lũng Tình Yêu. Các nội dung thi đấu chính diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11, trong đó bốn cự ly 15 km, 25 km, 55 km và 85 km xuất phát ngày 7/11, còn cự ly 5 km được tổ chức một ngày sau.

Tâm điểm của giải là hai cự ly siêu dài 55 km và 85 km, đòi hỏi vận động viên có nền tảng thể lực, khả năng phân phối sức và kinh nghiệm xử lý địa hình phức tạp. Đường chạy đưa các VĐV băng qua rừng thông, triền đồi, vườn cà phê, suối và những đoạn dốc trên nền đất đỏ bazan đặc trưng của cao nguyên Lâm Đồng.

Đáng chú ý, hai cự ly dài nhất đi qua khu vực thác Tàm Thàm (Hidden Waterfall) thuộc địa phận Lạc Dương. Địa hình nhiều đoạn lên xuống liên tục đặt ra thử thách về sức bền, kỹ thuật đổ dốc và khả năng duy trì tốc độ trong thời gian dài.

Thời tiết Đà Lạt vào tháng 11 cũng là yếu tố các VĐV phải tính toán. Nhiệt độ thấp vào sáng sớm và ban đêm, kết hợp nắng ấm giữa ngày, có thể ảnh hưởng đến chiến thuật thi đấu, đặc biệt với những người tham gia cự ly 55 km và 85 km.

Theo ông Hoàng Song, Giám đốc Đường đua Lamdong Trail 2026, mỗi cự ly được thiết kế với những yêu cầu kỹ thuật khác nhau, xen kẽ các đoạn có thể duy trì tốc độ với những con dốc đòi hỏi kỹ năng và sức bền. VĐV cần chủ động điều chỉnh nhịp chạy thay vì chỉ tập trung vào tốc độ.

Với quy mô hơn 5.600 người tham dự, công tác an toàn trên đường chạy được chú trọng. Ban tổ chức bố trí các trạm tiếp sức, lực lượng y tế, cứu hộ và chốt đoàn tại những vị trí cần thiết. Các VĐV phải chuẩn bị trang thiết bị bắt buộc, nước uống, dinh dưỡng và tuân thủ giới hạn thời gian của từng cự ly.

Lamdong Trail 2026 tiếp tục là một trong những sự kiện chạy địa hình có quy mô lớn tại Đà Lạt, thu hút cả VĐV trong nước lẫn quốc tế. Sự đa dạng về cự ly tạo điều kiện cho người mới tham gia chạy trail, đồng thời mang đến thử thách sức bền cho nhóm VĐV giàu kinh nghiệm.