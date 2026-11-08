Hơn 5.600 vận động viên tham gia Lamdong Trail 2026

Hơn 5.600 vận động viên đến từ hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Lamdong Trail 2026

Không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng yêu chạy bộ, giải còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch thể thao của Đà Lạt - Lâm Đồng, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Diễn ra từ ngày 6 đến 8/11, Lamdong Trail 2026 là mùa giải thứ 5 được tổ chức tại Đà Lạt, với 5 cự ly gồm: 5 km, 15 km, 25 km, 55 km và 85 km. Khu vực tổ chức các hoạt động, xuất phát và về đích đặt tại TTC World - Thung Lũng Tình Yêu. Trong đó, các cự ly 15 km, 25 km, 55 km và 85 km khởi tranh ngày 7/11; cự ly 5 km dành cho gia đình và trẻ em diễn ra ngày 8/11.

Không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng yêu chạy bộ, giải còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch thể thao của Đà Lạt - Lâm Đồng, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Mang thông điệp “Mùa đổi mình”, giải chạy đưa các vận động viên đi qua những cung đường địa hình đặc trưng của cao nguyên Lâm Viên, từ những cánh rừng thông, triền đồi, vườn cà phê đến suối và các đoạn dốc trên nền đất đỏ bazan.

Mỗi cự ly là một hành trình trải nghiệm thiên nhiên, đồng thời đặt ra thử thách về thể lực, sức bền và khả năng chinh phục giới hạn bản thân.

Các vận động viên xuất phát

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đà Lạt - Lâm Đồng có nhiều lợi thế để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, từ tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng đến du lịch sinh thái.

Trong đó, khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tài nguyên rừng và những giá trị văn hóa đặc trưng là những điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển du lịch thể thao.

Đà Lạt sôi động với giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026

Những năm gần đây, du lịch thể thao đang trở thành xu hướng được đông đảo người dân và du khách quan tâm. Các giải đấu không chỉ tạo sân chơi, kết nối cộng đồng yêu thể thao trong nước và quốc tế mà còn góp phần kích cầu các dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm du lịch tại địa phương.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích cao

Thông qua Lamdong Trail 2026, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh kỳ vọng tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về khí hậu, cảnh quan rừng núi và không gian văn hóa của Đà Lạt - Lâm Đồng; đồng thời đưa các hoạt động thể thao trở thành sản phẩm bổ trợ có sức hút cho du lịch.

Sự hiện diện của hàng ngàn vận động viên quốc tế cũng là cơ hội để hình ảnh vùng đất, con người Lâm Đồng được lan tỏa rộng rãi hơn đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nam xuất sắc Nhất, Nhì và Ba tại cự ly 85 km

Sau những giờ tranh tài trên các cung đường đồi núi, chiều 7/11, tại TTC World - Thung Lũng Tình Yêu, Ban Tổ chức đã tổ chức trao giải, vinh danh các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở 4 cự ly 15 km, 25 km, 55 km và 85 km.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nữ xuất sắc Nhất, Nhì và Ba tại cự ly 55 km

Ở cự ly 85 km, Nguyễn Phương Hiếu giành vị trí Nhất chung cuộc với thành tích 9 giờ 30 phút 48 giây. Về Nhì là Mirar Lachica Godwin (Philippines) với thời gian 10 giờ 14 phút 25 giây; Corentin Vitre (Pháp) xếp thứ Ba với thành tích 10 giờ 27 phút 44 giây.

Tại cự ly 55 km, Sung Phử về Nhất sau 5 giờ 14 phút 27 giây. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Hoàng Văn Hơn với thành tích 5 giờ 37 phút 12 giây và Mirar Lachica Gabriel (Philippines) với 5 giờ 58 phút 17 giây.

Vận động viên Nguyễn Phương Hiếu xuất sắc giành vị trí Nhất chung cuộc cự ly 85 km với thành tích 9 giờ 30 phút 48 giây

Ở cự ly 25 km, Lý Nhân Tín giành chiến thắng với thời gian 1 giờ 51 phút 38 giây, chỉ hơn vận động viên Jơ Ngõh Yadiệp 13 giây. Vận động viên Visockiy Alexandr (Liên bang Nga) về thứ Ba với thành tích 1 giờ 58 phút 14 giây.

Trong khi đó, cự ly 15 km ghi nhận cuộc cạnh tranh sít sao giữa các vận động viên dẫn đầu. Sơ Kết Hy giành vị trí Nhất với thời gian 1 giờ 17 phút 17 giây, chỉ nhanh hơn K' Mên 2 giây. Nguyễn Ngọc Tân xếp thứ Ba với thành tích 1 giờ 19 phút 45 giây.

Thông qua Lamdong Trail 2026, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh kỳ vọng tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về khí hậu, cảnh quan rừng núi và không gian văn hóa của Đà Lạt - Lâm Đồng

Bên cạnh các giải thưởng chung cuộc, Ban Tổ chức còn vinh danh những vận động viên có thành tích nổi bật ở các nhóm tuổi 18 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 tuổi trở lên, ghi nhận nỗ lực và tinh thần thể thao của các runner ở nhiều độ tuổi.

Lamdong Trail 2026 đồng thời là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Việc kết hợp thể thao với các sự kiện văn hóa, du lịch không chỉ làm phong phú thêm chuỗi hoạt động của Festival mà còn góp phần giới thiệu một Đà Lạt năng động, giàu sức sống, bên cạnh hình ảnh thành phố ngàn hoa thơ mộng.

Đà Lạt - Lâm Đồng có nhiều lợi thế để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, từ tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng đến du lịch sinh thái kết hợp phát triển du lịch thể thao

Trong ngày 8/11, giải tiếp tục với cự ly 5 km dành cho gia đình và trẻ em, xuất phát và về đích tại TTC World - Thung Lũng Tình Yêu. Hoạt động hướng đến khuyến khích các thành viên trong gia đình cùng vận động, hình thành lối sống lành mạnh, lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng, khép lại mùa giải Lamdong Trail lần thứ năm.