Hơn 5.600 vận động viên tham gia giải Lamdong Trail 2026

Các vận động viên nhận số báo danh tại buổi khai mạc giải. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngày 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công ty cổ phần Nón Xanh khai mạc giải Lamdong Trail 2026. Đây là mùa giải thứ 5 được tổ chức tại địa phương, quy tụ hơn 5.600 vận động viên đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần tạo không khí sôi động trước thềm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Ngọc Tâm phát biểu khai mạc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Ngọc Tâm cho biết, giải chạy là cầu nối giữa con người với thiên nhiên, giữa du khách với văn hóa và cộng đồng địa phương.

Theo ông Tâm, Lamdong Trail được tổ chức chuyên nghiệp, có bản sắc; đồng thời gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan. Đây là một trong những sự kiện để Lâm Đồng phát huy tiềm năng du lịch thể thao, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và tạo thêm giá trị kinh tế cho cộng đồng.

Các vận động viên nhận số báo danh và bộ vật phẩm tại giải chạy. (Ảnh: BẢO VĂN)

Theo Ban tổ chức, với các cự ly từ 5km đến 85km, Lamdong Trail 2026 mang đến những hành trình khám phá cao nguyên đa dạng. Vận động viên băng qua những đường mòn xuyên rừng thông, triền đồi cỏ, vườn cà-phê, những con suối và các đoạn dốc kỹ thuật trên cao nguyên đất đỏ bazan; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ cao nguyên Lang Biang.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nón Xanh, Trưởng Ban tổ chức Lamdong Trail 2026 Phạm Thị Minh Phương chia sẻ, những ngày tranh tài tại xứ ngàn hoa Đà Lạt chắc chắn sẽ mang đến cho vận động viên những trải nghiệm đáng nhớ.

Vận động viên "check-in" tại điểm xuất phát Lamdong Trail 2026, nơi bảng ghi danh có tên mình. (Ảnh: BẢO VĂN)

Để bảo đảm an toàn, trước đó, Ban tổ chức đã khảo sát, đánh dấu các tuyến đường, bố trí trạm tiếp sức, lực lượng y tế, cứu hộ và chốt đoàn. Vận động viên được khuyến nghị chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nước uống, dinh dưỡng và tuân thủ các quy định về thời gian trên đường chạy.

Không chỉ là sân chơi của cộng đồng yêu chạy địa hình, Lamdong Trail còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đà Lạt-Lâm Đồng và thúc đẩy phát triển du lịch thể thao địa phương.

Với cự ly 85km, Lamdong Trail 2026 mang đến những hành trình khám phá cao nguyên đa dạng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo lịch trình, các cự ly 15km, 25km, 55km và 85km diễn ra từ rạng sáng 7/11, cự ly 5km diễn ra ngày 8/11. Tất cả các cự ly đều xuất phát và về đích tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu, phường Lâm Viên-Đà Lạt.