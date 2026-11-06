Hơn 5.600 vận động viên đến từ 35 quốc gia tham gia giải chạy địa hình ở Đà Lạt

Giải chạy địa hình Lamdong Trail 2026 chính thức khai mạc

Theo đó, đây là mùa thứ 5 giải được tổ chức tại Đà Lạt, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch thể thao gắn với khám phá thiên nhiên cao nguyên Lâm Đồng. Sự kiện đã thu hút hơn 5.600 vận động viên đến từ hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Với chủ đề “Mùa đổi mình”, Lamdong Trail 2026 diễn ra từ ngày 6-8.11, gồm 5 cự ly: 5km, 15km, 25km, 55km và 85km. Theo lịch trình, ngày 7.11 sẽ diễn ra các cự ly 15km, 25km, 55km và 85km; cự ly 5km được tổ chức vào ngày 8.11. Toàn bộ hoạt động Expo, khu vực xuất phát và về đích được bố trí tại Thung lũng Tình yêu.

Giải thu hút sự tham gia của hơn 5.600 VĐV đến từ 35 quốc gia

Theo Ban tổ chức, giải chạy năm nay đưa các VĐV trải nghiệm những cung đường đặc trưng của cao nguyên Đà Lạt với việc đi qua rừng thông, triền đồi cỏ, vườn cà phê, những con suối và các đoạn dốc kỹ thuật trên nền đất đỏ bazan.

Đặc biệt, hai cự ly dài 55km và 85km sẽ đưa vận động viên đến khu vực thác Tàm Thàm (Hidden Waterfall), nằm giữa rừng thuộc địa phận Lạc Dương. Đây được xem là một trong những điểm nhấn cảnh quan, đồng thời tạo nên thử thách đáng kể đối với những người yêu thích chạy địa hình.

Bà Phạm Thị Minh Phương, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc

Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Minh Phương, Trưởng Ban tổ chức Lamdong Trail 2026, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nón Xanh cho biết: “BTC mong muốn mỗi vận động viên, dù đến từ đâu và lựa chọn cự ly nào, đều có được những trải nghiệm đáng nhớ tại Đà Lạt. Qua đó, giải chạy không chỉ là cuộc tranh tài về thể lực mà còn là hành trình khám phá bản thân, chinh phục giới hạn và cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên cao nguyên”.

Bên cạnh yếu tố trải nghiệm, công tác bảo đảm an toàn cho vận động viên được Ban tổ chức chú trọng thông qua việc khảo sát, kiểm tra và đánh dấu các tuyến đường; bố trí trạm tiếp sức, lực lượng y tế, cứu hộ và chốt đoàn. Các vận động viên cũng được khuyến nghị chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị bắt buộc, nước uống, dinh dưỡng và tuân thủ các mốc giới hạn thời gian trong quá trình thi đấu.

Các VĐV chụp ảnh lưu niệm bên lề sự kiện

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho rằng: “Những sự kiện như Lamdong Trail cần được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, có bản sắc và gắn với trách nhiệm bảo tồn cảnh quan, gìn giữ các giá trị văn hóa địa phương. Đây cũng là cơ sở để Lâm Đồng phát huy tiềm năng du lịch thể thao, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và tạo thêm giá trị kinh tế cho cộng đồng”.