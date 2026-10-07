Hơn 5,6 triệu lượt giao dịch ngân hàng bị nghi ngờ lừa đảo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết đã chỉ đạo toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tấn công mạng và gian lận, lừa đảo trên không gian mạng.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Ngân hàng Nhà nước Lê Hoàng Chính Quang.

Cùng với hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về an toàn, bảo mật, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải thực hiện phân loại và bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ, triển khai đồng bộ các lớp bảo vệ từ hạ tầng, ứng dụng, cơ sở dữ liệu đến dịch vụ trực tuyến; tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi tấn công, khai thác lỗ hổng, mã độc, truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu.

Các đơn vị phải thường xuyên rà soát, cập nhật các biện pháp bảo vệ, kiểm thử xâm nhập, xây dựng phương án và diễn tập ứng cứu và khôi phục hệ thống khi xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn, liên tục cho hoạt động ngân hàng. Đối với ứng dụng Mobile Banking phải có khả năng phát hiện và dừng hoạt động trên thiết bị can thiệp (bị root, jailbreak), ứng dụng bị chỉnh sửa hoặc có phần mềm can thiệp trái phép; công nghệ chống giả mạo sinh trắc học phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO 30107 cấp độ 2.

Số liệu khảo sát tại các ngân hàng trong nước cho thấy, chi phí đầu tư cho an ninh mạng chiếm tối thiểu khoảng 15% chi đầu tư về công nghệ thông tin.

Theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Ngân hàng Nhà nước, Lê Hoàng Chính Quang, đến nay, hệ thống SIMO (Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng/rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán) đã thu thập báo cáo từ 150 đơn vị và chia sẻ cho 21 đơn vị khai thác (16 ngân hàng và 5 trung gian thanh toán). Hệ thống đã cảnh báo hơn 5,6 triệu lượt khách hàng, giúp hơn 1,9 triệu lượt khách hàng tạm dừng/hủy bỏ giao dịch, với tổng trị giá hơn 6,3 nghìn tỷ đồng.

Ngành Ngân hàng đồng thời đẩy mạnh làm sạch dữ liệu và xác thực khách hàng chính chủ. Tính đến hết ngày 2/10/2026, toàn ngành đã đối chiếu, xác minh thông tin, bao gồm thông tin sinh trắc học, của hơn 178 triệu hồ sơ khách hàng (hơn 175,2 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,94 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường các lớp xác thực tại những khâu có nguy cơ cao như mở tài khoản, đăng nhập trên thiết bị mới, thay đổi phương thức xác thực; giám sát giao dịch bất thường, kịp thời liên hệ xác minh với khách hàng; đồng thời hiển thị cảnh báo khi khách hàng chuyển tiền tới tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. Thường xuyên truyền thông, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo mới qua ứng dụng ngân hàng, tin nhắn, website và tại điểm giao dịch.

Về kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tính đến ngày 15/9/2026, có 96 tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại; 64 TCTD đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 29 TCTD và TGTT đã triển khai chính thức ứng dụng VNeID.

Trong bối cảnh các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, NHNN khuyến nghị người dân ghi nhớ nguyên tắc đơn giản: dù thấy đúng số, nghe đúng giọng, nhìn đúng mặt, vẫn phải kiểm chứng trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin. Khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến chuyển tiền, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân, người dân cần thực hiện tối thiểu 5 điều sau: - Không vội vàng. Càng bị thúc giục, đe dọa hoặc yêu cầu giữ bí mật, càng phải cảnh giác. Khi ứng dụng ngân hàng hiển thị cảnh báo tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, cần dừng giao dịch ngay. - Kiểm chứng qua một kênh độc lập. Chủ động gọi lại theo số điện thoại đã lưu từ trước, không trao đổi tiếp trên chính cuộc gọi, tin nhắn vừa nhận; hỏi thêm người thân khác; liên hệ ngân hàng qua tổng đài, địa chỉ được công bố chính thức. Cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại để "xác minh" hay "phục vụ điều tra". - Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người xưng là nhân viên ngân hàng; không quay video khuôn mặt, không thực hiện xác thực sinh trắc học, không gửi ảnh giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của người lạ. - Không bấm vào đường link, không quét mã QR, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn qua cuộc gọi, tin nhắn chưa được kiểm chứng. Chỉ tải ứng dụng từ kho ứng dụng chính thức và không cấp quyền điều khiển điện thoại cho ứng dụng lạ. - Nếu đã lỡ cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền, cần liên hệ ngay tổng đài hoặc điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng để đề nghị tạm khóa tài khoản, dịch vụ ngân hàng điện tử và tra soát giao dịch; đồng thời trình báo cơ quan Công an, giữ lại tin nhắn, số tài khoản, lịch sử cuộc gọi làm bằng chứng. Không chờ đến khi chắc chắn mình bị lừa mới báo, vì càng chậm trễ, khả năng ngăn chặn càng thấp.