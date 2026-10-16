Hơn 5.400 sinh viên dân tộc thiểu số tham gia lớp học nâng cao năng lực ứng dụng AI

Đại học Quốc tế Hồng Bàng hướng dẫn tân sinh viên sử dụng hệ thống công nghệ và tiện ích trực tuyến. Ảnh: HIU

Từ điểm cầu tại Đà Lạt, buổi học đầu tiên sẽ được kết nối trực tuyến tới sinh viên của 8 cơ sở giáo dục đại học, từ Tây Bắc, Việt Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên đến đồng bằng sông Cửu Long.

Người học sẽ được hướng dẫn những kiến thức cơ bản như hiểu AI là gì, cách đặt câu lệnh, đến sử dụng AI để tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, xây dựng bài trình bày, luyện nói tiếng Anh, phân tích dữ liệu.

Chỉ sau khoảng một tuần phát động chương trình, hơn 5.400 sinh viên thuộc trên 35 dân tộc thiểu số như Tày, Thái, Mông, Nùng, Mường, Dao, Khmer, Ê Đê, Gia Rai… cùng các thầy cô, cán bộ Đoàn, Hội đã đăng ký tham gia.

Trong 6 buổi học, từ ngày 17/10 đến ngày 7/11, sinh viên sẽ được hướng dẫn từ những kiến thức cơ bản như hiểu AI là gì, cách đặt câu lệnh (prompt), đến sử dụng AI để tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, xây dựng bài trình bày, luyện nói tiếng Anh, phân tích dữ liệu, tạo ứng dụng đơn giản bằng ngôn ngữ tự nhiên và làm quen với các trợ lý AI hỗ trợ tự động hóa công việc.

Chương trình không yêu cầu sinh viên biết lập trình và ưu tiên các công cụ AI miễn phí, phù hợp với người học ở những địa bàn còn khó khăn về điều kiện học tập. Bên cạnh kỹ năng sử dụng, sinh viên được hướng dẫn ứng dụng AI trung thực, có trách nhiệm; biết kiểm chứng thông tin, nhận diện tin giả và nội dung giả mạo bằng công nghệ deepfake, đồng thời bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Sau khóa học, sinh viên được khuyến khích phát triển sản phẩm ứng dụng AI phục vụ học tập hoặc giải quyết vấn đề thực tiễn tại địa phương. Các sản phẩm tiêu biểu dự kiến được giới thiệu tại Ngày hội tổng kết tổ chức trong tháng 11/2026.

Đây là hoạt động triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2776/QĐ-TTg.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, AI đang thay đổi nhanh chóng cách con người học tập, nghiên cứu và làm việc. Nếu sinh viên ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi chậm tiếp cận công nghệ này, khoảng cách về cơ hội học tập và việc làm có thể ngày càng lớn.

Với thông điệp không để sinh viên dân tộc thiểu số bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, Bộ tổ chức chương trình nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận, trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho người học.

Tiếp nối Chương trình AI, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Trường Đại học RMIT Việt Nam xây dựng Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho người học dân tộc thiểu số trên cơ sở kết quả rà soát nhu cầu do các cơ sở đào tạo báo cáo.